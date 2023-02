The Whale, il video time-lapse della trasformazione di Brendan Fraser

Un nuovo video time-lapse mostra la trasformazione di Brendan Fraser per il ruolo di Charlie in The Whale di Darren Aronofsky che gli è valsa la nomination agli Oscar 2023.

Il ruolo ricoperto in The Whale ha portato Brendan Fraser a dover lavorare a lungo al trucco per ottenere quel cambiamento che gli spettatori hanno visto sugli schermi. Tutto il lavoro svolto è stato ora mostrato in un video time-lapse.

Diretto da Darren Aronofsky, The Whale racconta la storia di Charlie, interpretato da Brendan Fraser, un uomo obeso che cerca di ricostruire un legame con la figlia, Ellie, interpretata da Sadie Sink.

Brendan Fraser, elogiato da pubblico e critica per la sua performance nel film, ha dovuto attuare una profonda trasformazione fisica per portare il suo personaggio sul grande schermo. EW ha accompagnato gli spettatori dietro le quinte per osservare il cambiamento dell'attore.

Un processo lungo e complesso che si è ripetuto ogni giorno, come riporta Screen Rant, quello effettuato su Fraser per evitare che il peso delle protesi ostacolasse il suo lavoro all'interno della pellicola.

Proprio per la sua performance, l'attore è stato candidato agli Oscar 2023 e per scoprire se sarà lui a portare a casa l'ambita statuetta bisognerà attendere il 12 marzo quando la 95° edizione, presentata quest'anno da Jimmy Kimmel, avrà luogo a Los Angeles al Dolby Theatre.