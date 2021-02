The Whale: Hong Chau e Sadie Sink nel cast del nuovo film di Darren Aronofsky

Nel cast del nuovo film di Darren Aronofsky, The Whale, ci sarà anche l'attrice Hong Chau, la protagonista femminile di Downsizing.

Il progetto, che verrà prodotto da A24, avrà come star Brendan Fraser e sarà un adattamento dell'omonimo spettacolo teatrale.

Al centro della trama di The Whale c'è un insegnante di inglese obeso, parte affidata a Brendan Fraser, che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia teenager nella speranza di ottenere redenzione.

Hong Chau avrà il ruolo della migliore amica dell'uomo. Nel cast potrebbero esserci anche Sadie Sink, nella parte della figlia del protagonista, e Samantha Morton.

Darren Aronofsky sarà prossimamente impegnato sul set anche in occasione di Adrift, progetto che lo vedrà collaborare nuovamente con Jared Leto dopo Requiem for a Dream. Gli eventi sono ambientati in mare aperto, dove un peschereccio scopre uno yacht abbandonato che ha inviato una richiesta di aiuto. Un mozzo solitario accetta di rimanere da solo a bordo dell'imbarcazione per controllare lo yacht mentre viene trascinato verso il porto, ma presto scoprirà perché il resto dell'equipaggio l'aveva chiamata "Nave Fantasma".

The Whale sembra avere la priorità tra i due progetti e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di marzo.