The Whale di Darren Aronofsky in 400 sale nella seconda settimana di uscita dopo il successo del primo weekend

Dopo il successo al box office italiano, The Whale di Darren Aronofsky dal 2 marzo sarà in 400 cinema; in attesa degli Oscar, Brendan Fraser è il Miglior Attore protagonista ai SAG Awards.

Un week end denso di successi per The Whale, l'ultimo emozionante film di Darren Aronofsky che ha debuttato in Italia con la miglior apertura europea dopo UK: 650.923€ con una media copia di 2.070€ in 312 schermi, con ottimi risultati anche nei giorni feriali fino a ottenere un incasso di 806.777€ nei sei giorni. E in attesa degli Oscar, Brendan Fraser si aggiudica il premio come miglior attore protagonista agli Screen Actors' Guild Award per il personaggio di Charlie - divenuto già iconico - che l'attore ha definito "il ruolo della vita" e che gli ha regalato una nomination agli Academy Awards, oltre a numerosissimi altri premi e riconoscimenti.

The Whale: Brendan Fraser nella prima foto del film

Dal Tribute Award assegnato al Toronto International Film Festival, al Palm Springs International Film Festival e al Santa Barbara International Film Festival;dal premio come miglior attore protagonista ai Critics Choice Award e tributi della Hollywood Critics Association, della Las Vegas Film Critics Society, dei Black Film Critics Circle Awards e dei Women Film Critics Circle Awards. E poi ancora una pioggia di riconoscimenti: Critics Association of Central Florida Awards, Discussing Film Critics Awards, Internet Film Critic Society, Nevada Film Critics Society, North Texas Film Critics Association, Oklahoma Film Critics Circle Awards, Philadelphia Film Critics Circle Awards, Phoenix Critics Circle, Phoenix Film Critics Society Awards, St. Louis Film Critics Association, Capri Actor Award, nonché la candidatura ai Golden Globe e ai Bafta, per citarne solo alcuni.

Darren Aronofsky: le 5 scene più scioccanti dei suoi film

The Whale: una scena

La struggente tenerezza di Charlie, l'insegnante di letteratura tormentato dai fantasmi del passato e affetto da una grave forma di obesità, ha toccato il cuore del pubblico italiano ottenendo un ottimo risultato al botteghino, oltre al plauso della critica, tanto che dal 2 marzo, seconda settimana di uscita, The Whale sarà in 400 sale italiane rispetto alle 312 copie Cinetel del primo week end.

Prodotto da A24 e da Darren Aronofsky per Protozoa Pictures, The Whale è diretto da Darren Aronofsky su una sceneggiatura di Samuel D. Hunter basata sulla sua omonima opera teatrale. Il film è interpretato da Brendan Fraser, con Sadie Sink (protagonista della serie di culto Stranger Things), Hong Chau, candidata all'Oscar e già vincitrice del New York Film Critics Online Award per The Whale, Ty Simpkins, Samantha Morton.

Come si legge nella recensione di The Whale, Brendan Fraser interpreta Charlie, un insegnante di inglese che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente, per un'ultima possibilità di redenzione.

The Whale è candidato a tre premi Oscar: miglior attore protagonista Brendan Fraser, miglior attrice non protagonista Hong Chau, miglior trucco e acconciatura Anne Marie Bradley, Judy Chin e Adrien Morot. Il film è distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.