The Whale: Brendan Fraser nel primo trailer del film di Darren Aronofsky

Darren Aronofsky è tornato alla regia con The Whale, film con protagonista Brendan Fraser, di cui è stato condiviso il primo trailer in attesa del debutto nelle sale americane previste per il 9 dicembre.

Il breve video non anticipa molte sequenze del progetto presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nel mese di settembre, regalando però alcuni momenti emozionanti e anticipando l'atmosfera che contraddistingue la storia.

Darren Aronofsky ha diretto in The Whale, oltre Brendan Fraser, anche la star di Stranger Things Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins.

Il direttore della fotografia è stato Matthew Libatique, da sempre collaboratore del regista.

The Whale, la recensione: Un Brendan Fraser straordinario in un film che colpisce al cuore

Il film è un adattamento dello spettacolo teatrale che è scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura per il grande schermo.

Il protagonista della storia è un insegnate sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, e la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. La storia segue un tentativo di redenzione per trovare la bellezza in luoghi inaspettati.