The Whale: Brendan Fraser svela come ha affrontato le temperature elevate causate dal costume

Brendan Fraser ha raccontato la sfida rappresentata dall'interpretazione di Charlie nel film The Whale: sopportare il caldo causato dal costume necessario a trasformarlo in una persona obesa.

Brendan Fraser si è sottoposto a lunghe sessioni di trucco e ha dovuto recitare indossando una tuta creata per il film per permettergli di interpretare nel modo più accurato il personaggio di Charlie, che soffre di obesità, nel film The Whale, e la situazione ha messo a dura prova l'attore.

Nonostante Darren Aronofsky abbia potuto utilizzare gli effetti speciali, l'attore è stato in difficoltà durante la realizzazione delle scene a causa della situazione davvero complicata in cui ha recitato sul set.

In un'intervista rilasciata a Variety, Brendan Fraser ha raccontato la sua esperienza durante i ciak di The Whale: "I pezzi che avevano creato erano perfettamente su misura ed ero dentro questa imbracatura a cinque punti. Abbiamo imparato molto, durante le riprese, sulle gambe, che erano come degli stivali e arrivavano fino a metà della coscia".

La star, che ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per la sua performance, ha poi sottolineato: "Al di sotto c'era un costume scolpito sul mio fisico, che era modulare, e c'erano vari strati e una tuta in grado di raffreddare il mio corpo, simile a quella che indossano i piloti impegnati nelle gare di velocità. Si tratta di elementi tubulari che si incrociano e fanno scorrere acqua fredda sul tuo corpo".

La situazione, tuttavia, è stata particolarmente complicata: "Capire quale era la temperatura giusta è stata una sfida... Il mio corpo ha fuso otto volte il contenitore".

Darren Aronofsky ha diretto in The Whale, oltre Brendan Fraser, anche la star di Stranger Things Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins.

Il direttore della fotografia è stato Matthew Libatique, da sempre collaboratore del regista.

Il film è un adattamento dello spettacolo teatrale che è scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura per il grande schermo.

Il protagonista della storia è un insegnate sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, e la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. La storia segue un tentativo di redenzione per trovare la bellezza in luoghi inaspettati.