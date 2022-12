The Whale: Brendan Fraser risponde alle lamentele del pubblico verso la scelta delle protesi

Durante la prima newyorkese di The Whale Brendan Fraser ha provato a rispondere ad alcune lamentele del grande pubblico nei confronti delle protesi indossate per il film.

Nel raccontare la sua esperienza con The Whale, il nuovo film Darren Aronofsky che ha lanciato nuovamente la sua carriera, Brendan Fraser è tornato a parlare del suo protagonista, rispondendo ad alcune lamentele del grande pubblico.

In precedenza già il regista Darren Aronofsky aveva dovuto affrontare la questione, spiegando la scelta presa prima dell'inizio delle riprese.

Al centro di The Whale troviamo un insegnante gay recluso di nome Charlie affetto da obesità. In funzione di questo ruolo Brendan Fraser ha dovuto sottoporsi a una trasformazione fisica, con l'ausilio di alcune protesi specifiche, che hanno suscitato le reazioni più disparate.

Affrontando l'argomento PEOPLE, alla premiere del film a New York, lo scorso lunedì, l'attore ha spiegato la scelta compiuta, specificando che sarebbe anche disposto a trasformarsi di nuovo per un altro ruolo: "In questo caso l'obbligo che il costume di Charlie rispettasse le leggi della gravità e della fisica, va in contrasto con i molti modi in cui è stata ingiustamente letta questa scelta [riferendosi al pubblico che reputa ingiusta la scelta di un attore senza quel tipo di fisico]. Ci siamo battuti per la sua accuratezza".

Restando in tema lamentele su The Whale, il mese scorso anche il suo regista si è espresso sulla questione delle protesi, rivelando che la ricerca di un attore che versasse realmente nelle stesse condizioni del protagonista sarebbe stata "folle", per poi specificare con Variety: "Dal punto di vista della salute resta pur sempre una situazione proibitiva. È un ruolo impossibile da ricoprire con una persona reale affetta da questi problemi".

Vi ricordiamo che The Whale arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 dicembre.