The Whale, Brendan Fraser elogia Sadie Sink: "Per me è stata mozzafiato"

Brendan Fraser ha elogiato Sadie Sink, confessando di essere rimasto 'a bocca aperta' sul set di The Whale a causa della performance della sua co-star.

Brendan Fraser era spesso in soggezione sul set di The Whale a causa dell'incredibile performance di Sadie Sink: l'attore, 53 anni, ha ripercorso la sua carriera in un recente video di GQ e mentre discuteva del suo ultimo film ha elogiato la co-star.

"La fluidità di Sadie, il modo in cui riesce a dare vira a questa rabbia bellissima e controllata, è stata mozzafiato per me", ha affermato Fraser, spiegando anche che questo suo stato d'animo ha avuto delle conseguenze negative sulla sua performance: "Dimenticavo costantemente le battute."

The Whale: Sadie Sink in un'immagine

"E questo non solo perché ho delle ragnatele nel cervello e perché indossavo un sacco di attrezzatura, ma anche perché ero a bocca aperta. Non sto scherzando. Durante le riprese è stata la migliore, sempre, ogni singolo giorno", ha continuato il celeberrimo attore statunitense, come riportato da People Magazine.

Brendan Fraser ha anche elogiato Hong Chau per la sua "autenticità" dicendo che "rende migliori tutti coloro che si trovano intorno a lei. Eleva il materiale per quanto personale riesce a renderlo rende. C'è una sorta di alchimia in corso nel suo processo che ti fa credere a tutto ciò che fa o dice. ... È sorprendente".