The Walking Dead: World Beyond, una scena post-credit risolve un mistero su Rick Grimes?

In una scena post-credit di The Walking Dead: World Beyond, il nuovo spin-off derivato dalla famosa serie tv, andata in onda domenica pare sia stato svelato un mistero che aleggiava attorno alla figura di Rick Grimes, protagonista dello show originale, in particolare sul metodo che serviva a catalogare le persone infette e non.

The Walking Dead - World Beyond: Nico Tortorella e Annet Mahendru in una scena dello spin-off

In una scena post-credit presente nel quarto episodio della prima stagione di The Walking Dead: World Beyond, dal titolo The Wrong End of a Telescope, è stato svelato il significato delle "A" e le "B" utilizzate da Jadis/Anne, interpretata da Pollyanna McIntosh, per classificare le persone. In questo nuovo episodio dello spin-off, una scienziata della Repubblica Civile di nome Lyla testa un soggetto zombi nel suo laboratorio, si tratta del dottor Samuel Abbot di Portland, Oregon. Stranamente, una foto sulla scrivania di Lyla mostra che la dottoressa conosceva l'uomo prima che morisse e diventasse zombie. Lyla si riferisce al suo ex collega come TSA402 e un altro soggetto del test viene catalogato invece come A403. Potrebbe sembrare un dettaglio minore, ma questo dettaglio apparentemente innocuo in realtà aiuta a risolvere uno dei più grandi misteri di The Walking Dead, ovvero cosa rappresentano le "A" e cosa le "B"?

Il mistero è stato risolto, almeno, in parte. Le persone descritte come "A" sono soggetti contagiati da un morso di zombie, su cui la Civil Republic Military effettua esperimenti per aiutare a trovare una cura. Allora cos'è una "B"? Anche se questo non è stato ancora spiegato direttamente in The Walking Dead: World Beyond, potrebbero essere persone che il CRM arruola, probabilmente come soldati o addirittura leader.

The Walking Dead, il fumetto speciale su Negan arriva in libreria

Tornando alla serie madre, cosa ha che fare questo con Rick Grimes? Durante l'episodio che ha visto l'addio dello sceriffo protagonista, il pubblico aveva intuito che questa catalogazione era un mezzo impiegato dall'organizzazione militare della Repubblica Civica, apparsa poi nello spin-off. Jadis, quando ha collaborato al salvataggio di Rick Grimes, dopo che il CRM lo aveva preso, ha cambiato la sua catalogazione da A a B, per poterlo salvare mettendolo al sicuro dal diventare una cavia da laboratorio.

I personaggi di Rick e Anne torneranno insieme al CRM nei film di The Walking Dead, anche se non sappiamo ancora quando arriveranno con precisione.