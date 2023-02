The Walking Dead: presente, passato e futuro del franchise. Tutte le serie e l’ordine in cui vederle

Facciamo il punto della situazione sull'universo narrativo di The Walking Dead: tutte le serie del franchise attualmente in onda, quelle già concluse e quelle in arrivo. Per orientarsi e fare ordine in una delle saghe televisive più prolifiche di sempre, con l'ordine cronologico suggerito per rivedere tutto.

L'inizio della storia. In principio fu Robert Kirkman: la saga di The Walking Dead nasce dai fumetti, editi in Italia da saldaPress, che Robert Kirkman ha ideato e sceneggiato - con le illustrazioni di Tony Moore per i primi 6 numeri e di Charlie Adlard per tutti i successivi - dal 2003 al 2019.

193 volumi a fumetti per raccontare la storia del vicesceriffo Rick Grimes che si risveglia dal coma in un mondo post-apocalittico dominato dagli zombie. Eppure, la parola zombie non viene mai usata nella serie TV che Kirkman ha creato a partire dalla propria storia, esplorando nuove direzioni pur restando fedele agli avvenimenti principali del fumetto.

Necessità degli interpreti escluse: quando Andrew Lincoln, scelto per interpretare il protagonista Rick Grimes, ha annunciato di voler lasciare la serie per ragioni personali, il team degli sceneggiatori ha dovuto inventarsi qualcosa per portare avanti la narrazione senza il personaggio scelto fin dal pilot per essere il riferimento del pubblico. Ne è nata una certa confusione, ma grazie alle storyline vincenti del fumetto (una su tutte, quella dei Sussurratori) la serie è andata avanti.

The Walking Dead (11 stagioni, 2010-2022)

Andrew Lincoln e Laurie Holden nell'episodio Una via d'uscita di The Walking Dead

Esattamente come il fumetto da cui è tratta, The Walking Dead inizia con il vicesceriffo Rick Grimes che si risveglia in un ospedale deserto. Era stato ferito in servizio, con il collega e migliore amico Shane (Jon Bernthal). Quando l'apocalisse zombie si è scatenata, Rick era in coma. Shane dice alla moglie di Rick, Lori (Sarah Wayne Callies), e al figlio Carl (Chandler Riggs) che Rick è morto. In realtà l'ha abbandonato in ospedale, e guida la sua famiglia e un gruppo di altri sopravvissuti nei boschi fuori da Atlanta per sfuggire agli zombie. Ma Rick si risveglia e si mette a cercarli...

Costruita come una serie corale con un leader che facesse da guida agli spettatori nel mondo straordinario della narrazione, The Walking Dead ha collezionato un'ampia schiera di validissimi personaggi nella "famiglia" di Rick e in quella dei suoi nemici - tanto per citarne alcuni: Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Glenn (Steven Yeun), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rosita (Christian Serratos), Ezekiel (Khary Payton), Aaron (Ross Marquand), Tara (Alanna Masterson), Gabriel (Seth Gilliam), Morgan (Lennie James), Hershel (Scott Wilson), Andrea (Laurie Holden), Merle (Michael Rooker), il Governatore (David Morrissey)...

Tanti personaggi, tanti episodi - 177 - molte morti sullo schermo e tanto affetto da parte del pubblico di 126 Paesi, nei quali la serie è stata trasmessa sulle reti Fox International Channels in 33 diverse lingue. Prevista inizialmente per concludersi alla stagione numero 12, a causa della pandemia è finita con una stagione 11 "rinforzata" di 8 episodi aggiuntivi rispetto ai 16 standard adottati dalla stagione 3 in poi.

Il 31 ottobre del 2010, non a caso in corrispondenza della notte di Halloween, The Walking Dead debuttò negli USA su AMC (e il giorno successivo in Italia, su FOX). Da allora, la storia delle serie TV non sarebbe più stata la stessa. Non solo per il grande numero di spin-off e per il successo mondiale del fumetto, già precedente alla serie ma da essa amplificato.

Gli effetti di The Walking Dead sul panorama TV: la nascita del franchise

The Walking Dead ha dato vita a 6 spin-off, alle webseries che accompagnavano gli intervalli estivi fra le stagioni, a un seguitissimo talk show che accompagnava la messa in onda statunitense.

The Walking Dead ha radicalmente cambiato il panorama televisivo declinando per la prima volta il genere horror - e i suoi zombie "alla Romero" - così a lungo nella sua accezione originale: servirsi degli zombie per mostrare che i veri mostri, alla fine, sono sempre e solo gli uomini.

Una delle prime immagini della serie The Walking Dead

La natura oscura dell'uomo è al centro della narrazione horror fin dagli albori del cinema, e in TV ci ha regalato gioielli come American Horror Story, Hill House, Hannibal, Bates Motel, Penny Dreadful, True Blood e tante altre. Senza contare le serie che sulla commistione con il genere horror hanno costruito prodotti di culto, da X-Files a Buffy - L'ammazzavampiri. Ma nessuno, prima di The Walking Dead, aveva spinto tanto in là, e tanto a lungo, i limiti morali di un uomo costretto a oltrepassare continuamente i confini più impensabili, pur di sopravvivere. Ecco perché il franchise di The Walking Dead ha avuto tanto successo, tanto che perfino i detrattori hanno continuato a guardarlo - lamentandosene - per vedere fino a che punto i personaggi si sarebbero spinti. Ed ecco perché il franchise di The Walking Dead, fra ambientazioni e personaggi, ha potenzialità praticamente infinite: se tutto il mondo viene devastato da un virus che riporta in vita i morti, trasformandoli in macchine assassine lente ma inesorabili, le storie sono migliaia. Tante quante i posti che un produttore possa sognare di esplorare insieme ai protagonisti, in cerca di risposte sulla natura umana tanto pressanti quanto sconvolgenti. Andiamo allora a scoprire insieme il vastissimo universo narrativo nato intorno a The Walking Dead.

Webseries di The Walking Dead (4 webseries, 2011-2018)

Un'immagine drammatica dell'episodio Days Gone Bye di The Walking Dead

Sull'onda dell'entusiasmo suscitato dalle prime stagioni di The Walking Dead, il cast tecnico ha deciso di realizzare delle webseries - brevi storie a tema, divise in episodi di pochi minuti di durata - per ampliare lo sguardo sul mondo della narrazione.

Sono state realizzate 4 webseries legate a The Walking Dead e 4 relative all'universo narrativo di Fear the Walking Dead, di cui ci occuperemo più avanti. Le prime 4 webseries sono state distribuite via web - ma in Italia anche da FOX, prima sottotitolate in italiano e poi doppiate - durante le estati che separavano il finale di stagione dal debutto dei nuovi episodi.

The Walking Dead: Storia di uno zombie (2011)

Il primo zombie non si scorda mai. Al suo risveglio in ospedale, Rick Grimes si trova circondato da un mondo devastato. Il primo zombie che incontra è la cosiddetta "bicycle girl", priva di gambe e costretta a strisciare con quel che resta di lei. La prima webserie racconta la sua storia: si chiamava Hannah, era una moglie e una madre. La interpreta Lilli Birdsell (911). La regia è di Greg Nicotero, il "mago" degli effetti speciali di The Walking Dead, anche produttore e regista.

The Walking Dead: Cold Storage (2012)

Chase (Josh Stewart, Criminal Minds) cerca la sorella nel modo post-apocalittico insieme a un amico. S'imbatterà in un deposito - in cui vede alcune foto di Rick Grimes con famiglia e colleghi - custodito da un uomo ambiguo e pericoloso.

The Walking Dead: Il giuramento (2013)

Paul (Wyatt Russell, Black Mirror) e Karina (Ashley Bell, L'ultimo esorcismo) fuggono dal campo in cui vivevano, devastato da un attacco di zombie. Paul ha bisogno di cure mediche e le trova quando i due s'imbattono nella dottoressa Gale (Ellen Greene, La piccola bottega degli orrori). Ma Gale, che ha improvvisato un servizio sanitario nello stesso ospedale in cui si era risvegliato Rick Grimes, non è la donna che vuole sembrare...

The Walking Dead: Red Machete (2017-2018)

Protagonista stavolta è un'arma. Il machete rosso che finisce nelle mani di Rick quando si trova a Terminus. La storia dell'arma che passa di personaggio in personaggio viene raccontata attraverso 6 episodi della webseries fin dall'inizio dell'apocalisse, passando di sopravvissuto in sopravvissuto prima di arrivare a Rick. Nel cast Jose Rosete (Hotel Dunsmuir), Michael Wayne Foster (Sotto attacco) e Jeff Cober (Sons of Anarchy).

Fear The Walking Dead (8 stagioni, 2015-2023)

Fear the Walking Dead: Kim Dickens e Cliff Curtis in una scena di The Good Man

La conclusione di Fear the Walking Dead, il primo spin-off del franchise, è stata annunciata per il 2023: la stagione numero 8 sarà anche l'ultima. L'ambientazione è stata fissata principalmente fra la California e il Messico, ma i protagonisti viaggeranno molto attraverso gli USA. Nello stesso periodo dei fatti di The Walking Dead, con lo scoppio dell'epidemia, l'azione si sposta a Los Angeles. Madison Clark (Kim Dickens), con i figli Nick (Frank Dillane) e Alicia (Alicia Debnam-Carey) e il compagno Travis (Cliff Curtis) si trova nel bel mezzo dell'apocalisse zombie e intraprende un viaggio, a cui si uniranno altri sopravvissuti, in cerca di un riparo sicuro.

Fear the Walking Dead: il poster del San Diego Comic-Con

Lungo il percorso i protagonisti iniziali si imbatteranno in molti nuovi personaggi, Victor (Colman Domingo), Daniel (Rubén Blades), Ofelia (Mercedes Mason), Luciana (Dana Garcia)... ma proprio a causa di alcuni dei protagonisti, le prime 2 stagioni faticano a ingranare. Così gli autori prendono una serie di decisioni drastiche e finiscono di fatto per sostituire i protagonisti, con personaggi nuovi come June (Jenna Elfman), John (Garret Dillahunt) e Althea (Maggie Grace) e con due personaggi provenienti da The Walking Dead, Morgan (Lennie James) e Dwight (Austin Amelio). Dalla fine della stagione 3, in Fear The Walking Dead tutto cambia e le due stagioni successive ci regalano alcuni fra gli episodi meglio riusciti dell'intero franchise. Soprattutto grazie a June e John, una spanna sopra il resto del cast. Oltre all'apocalisse zombie, Fear The Walking Dead - non paga - finisce per mettere i sopravvissuti di fronte a un'apocalisse nucleare (non entriamo in dettagli per evitare spoiler), alzando la posta in gioco ma al tempo stesso costringendo gli autori a restringere molto il campo in fatto di movimenti e possibilità. Ciononostante, grazie al personaggio interpretato dal grande Keith Carradine, anche la stagione 7 ci regala un episodio davvero memorabile.

Fear the Walking Dead: una scena del finale della stagione 5 episodio 16

In attesa dell'ottava e ultima stagione, Fear The Walking Dead ha saputo ricominciare daccapo. I creatori sono Robert Kirkman e Dave Erickson, con l'ultimo nei panni di showrunner fino alla doverosa sostituzione con Andrew Chambliss e Ian Goldberg nel 2017. I nuovi nomi al timone hanno fatto ciò che il network, ma soprattutto il pubblico, chiedeva loro: hanno eliminato i personaggi insopportabili e spostato l'azione, rinnovando l'interesse degli spettatori e alzando moltissimo il livello di Fear The Walking Dead.

Webseries di Fear The Walking Dead (2011-2018)

Grazie proprio al successo dei nuovi personaggi, la serie ha visto la realizzazione di 4 webseries, lo stesso numero concesso alla serie principale. Le webseries di Fear The Walking Dead sono state distribuite sul sito di AMC e AMC+ e, in seguito, anche da Paramount Channel e YouTube.

Fear The Walking Dead: Flight 462 (2015-2016)

Inusuale la lunghezza: 16 episodi per la storia di ciò che accade a bordo di un aereo, in viaggio con passeggeri ed equipaggio mentre l'epidemia inizia a diffondersi. Nel cast Brendan Meyer (The OA), Kevin Sizemore (Prison Break) e due degli interpreti della seconda stagione di Fear The Walking Dead. La regia è di Michael McDonough, esperto ed apprezzato direttore della fotografia (Bosch, Downton Abbey).

Fear The Walking Dead: Passage (2016-2017)

Lunga 16 episodi anche la seconda webseries dedicata al primo spin-off di The Walking Dead. Stavolta la protagonista è Sierra (Kelsey Scott, Le regole del delitto perfetto) che, mentre cerca di sopravvivere vagabondando nei pressi di una base militare ormai abbandonata, incontra Gabi (Mishel Prada, Riverdale), ferita, che in cambio del suo aiuto le promette di condurla in un luogo sicuro. Dirige e produce Andrew Bernstein (Ozark). Passage è stata distribuita tramite il sito di Paramount e YouTube.

Fear The Walking Dead: The Althea Tapes (2019)

Gli episodi sono 7, più che sufficienti per presentarci un approfondimento del personaggio di Al, Maggie Grace, e le sue interviste ai sopravvissuti incontrati durante il suo vagabondare per il mondo invaso dagli zombie. Alla regia Jeremi Mattern, alla sua prima esperienza con un prodotto legato alla TV, e David Barrett (Blue Bloods).

Fear The Walking Dead: Dead in the Water (2022)

Distribuita su AMC+ dall'aprile del 2022, con i suoi 6 episodi è senza dubbio la più riuscita delle 4 webseries. L'azione si svolge a bordo del sottomarino USS Pennsylvania, intento a sfuggire all'apocalisse che ha sconvolto il mondo intero. Jason Riley (Nick Stahl, Terminator 3) è il protagonista mentre la sceneggiatura è di Jacob Pinion, già autore di Fear The Walking Dead e della webserie precedente, The Althea Tapes.

The Walking Dead: World Beyond (2 stagioni, 2021-2021)

The Walking Dead - World Beyond: Aliyah Royale, Alexa Mansour e Nicolas Cantu in una scena dello spin-off

Concepita per concludersi entro 2 stagioni, la nuova serie del franchise di The Walking Dead ha l'ambizioso compito di raccontarci la storia da un nuovo punto di vista: quello dei ragazzi cresciuti - o addirittura nati - dopo la fine del mondo. A dieci anni dallo scoppio dell'epidemia che ha cancellato la vita come la conoscevamo, per la prima volta conosciamo approfonditamente il mondo della CRM (la Civica Repubblica con il proprio esercito), a cui fa capo il misterioso simbolo con i tre cerchi già visto in The Walking Dead - e legato al personaggi di Anne, che compare anche in questo spin-off mostrandoci la sua storia.

A capo dell'imponente struttura c'è Elizabeth Kublek (Julia Ormond, Sabrina). La comunità di sopravvissuti più vasta e organizzata incontrata fino al 2021 nell'universo narrativo di_ The Walking Dead_ ci viene raccontata grazie a due sorelle, Hope (Alexa Mansour) e Iris (Aliyah Royale), che decidono di affrontare insieme ad alcuni giovanissimi amici un viaggio molto pericoloso per raggiungere il padre (Joe Holt), importante scienziato. Ad accompagnarli ci sono un paio di agenti addestrati, fra cui Huck (Annet Mahendru), ma non sarà solo il viaggio a metterli in pericolo...

Lo scopo di The Walking Dead: World Beyond è quello di introdurre l'ambientazione che incontreremo anche in The Walking Dead, e di presentarla al pubblico grazie a un punto di vista fresco, giovane come i suoi protagonisti. Alcuni personaggi sono davvero riusciti, su tutti il meraviglioso Elton (Nicholas Cantu), che durante l'avventura metterà alla prova se stesso e scoprirà qualcosa di inedito sulla propria storia personale. La nuova serie è firmata da Matthew Negrete, già dietro le quinte di The Walking Dead, ed è stata distribuita in contemporanea con gli USA (su AMC) tramite Prime Video, in Italia e in molti altri Paesi del mondo.

Tales of The Walking Dead (1 stagione, 2022, in attesa di rinnovo?)

Tales of the Walking Dead: una foto di Samantha Morton

Scott M. Gimple, colui che tiene le fila di tutto l'universo narrativo legato a The Walking Dead, firma questa nuova serie antologica insieme a Channing Powell, fra gli autori delle serie precedenti del franchise. Protagonisti dei 6 episodi sono personaggi interpretati da volti noti del piccolo e grande schermo, da Anthony Edwards (il dottor Greene di E.R.) a Terry Crews (Brooklyn Nine Nine), passando per Parker Posey (La vita è un sogno) ed Embeth Davidtz (Schindler's List). Per non parlare di Samantha Morton, la futura Alpha di The Walking Dead. Ogni episodio ci presenta dei personaggi che hanno vissuto l'apocalisse e la conseguente lotta per la sopravvivenza con approcci molto diversi, dai ricercatori naturalisti determinati a proseguire il lavoro ai survivalisti attrezzati a ogni evenienza.

Girata in Georgia, la serie è stata distribuita su AMC negli USA e su Disney+ in Italia, con circa 3 mesi di ritardo rispetto alla messa in onda originale. Le notizie per un eventuale rinnovo e l'arrivo di una seconda stagione, al momento in cui scriviamo (febbraio 2023), lasciano intendere che Scott Gimple sia intenzionato a proseguire con la serie antologica.

The Walking Dead: Dead City (2023)

Inizialmente intitolata Isle of the Dead, Dead City è stata annunciata nella primavera del 2022 come la serie che racconterà, dopo la conclusione di The Walking Dead, le avventure di Maggie e Negan sull'isola di Manhattan, New York. Come Showrunner è stato scelto Eli Jorne, già produttore esecutivo e sceneggiatore di The Walking Dead.

I protagonisti Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan firmano anche come produttori esecutivi. Il cast vede anche la partecipazione di Gaius Charles (Friday Night Lights), Zeljko Ivanek (Damages), Jonathan Higginbotham (The Blacklist) e Mahina Napoleon (NCIS: Hawaii). Finora è stata prevista una stagione composta da 6 episodi, le cui riprese sono terminate nell'ottobre del 2022, che debutteranno su AMC nel giugno del 2023.

The Walking Dead: Daryl Dixon (2023)

Creato da Angela Kang insieme a Scott M. Gimple, questo nuovo spin-off avrebbe dovuto essere incentrato sui personaggi di Daryl e Carol, ma Melissa McBride ha lasciato il progetto per via della location, l'Europa, per lei incompatibile con gli altri impegni. Norman Reedus è rimasto come protagonista assoluto, per una serie attesissima dai fan di uno dei personaggi più amati del franchise. Girata e ambientata in Europa, la nuova storia vedrà David Zabel (Scrubs, Dark Angel) in veste di showrunner e produttore esecutivo. Nel cast insieme a Reedus troveremo Clémence Poésy (Fleur Delacour in Harry Potter) e Adam Nagaitis (The Terror). Daryl finisce al di là dell'Oceano Atlantico, in Francia, per scoprire una nuova versione del mondo dominato dagli zombie e della follia degli umani sopravvissuti. Il debutto è previsto per l'ottobre del 2023 su AMC.

Spin-off su Rick e Michonne (2024)

The Walking Dead: Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) in Not Tomorrow Yet

Non ha ancora un titolo definitivo. Del resto nasceva come il primo di una trilogia cinematografica e, dopo molti anni e infinite trasformazioni, arriverà sotto forma di nuova serie con Andrew Lincoln e Danai Gurira protagonisti. I personaggi di Rick e Michonne, dopo l'addio di Lincoln alla serie principale nel quinto episodio della stagione 9, si ritroveranno dopo molte peripezie. Michonne ha scoperto che Rick è ancora vivo ed è partita per trovarlo, lasciando i figli Judith e R.J. (Rick Junior).

La narrazione ripartirà dal momento in cui Rick, come sappiamo, è stato creduto morto da tutti e invece salvato da Anne (Pollyanna McIntosh, nel cast della nuova serie) e trasportato in elicottero verso una destinazione misteriosa. Le riprese sono state fissate fra il gennaio del 2023 per debuttare, con i 6 episodi previsti per la prima stagione, nel 2024. Danai Gurira firmerà anche come sceneggiatrice e co-creatrice insieme a Scott M. Gimple.

Come vedere tutte le serie di The Walking Dead in ordine cronologico

Con tutti questi spin-off presenti e futuri, le serie in produzione e già concluse e soprattutto 8 webseries che in parte approfondiscono la storia di personaggi di rilievo per il panorama narrativo, orientarsi non è molto semplice. In attesa della conclusione di Fear The Walking Dead, la cui linea temporale non dovrebbe influire sul seguente schema, ecco quanto possiamo dedurre. Sappiamo, per cominciare, che il primo spin-off "parte" mentre l'epidemia sta appena iniziando a diffondersi, al contrario della serie originaria che ci si presenta con Rick a cose fatte, diciamo così.

Ecco quindi che l'ordine di visione di tutto ciò che fa capo al franchise di The Walking Dead deve necessariamente partire da lì: dal principio. Dal momento in cui i cadaveri hanno iniziato a rianimarsi, attaccando i vivi...

In questo senso, le webseries di Fear The Walking Dead s'incastrano con l'inizio della storia. Non è semplice stabilire, visto che anch'esse si compongono di diversi episodi, l'esatto ordine di visione (sull'aereo di Flight 462 c'è qualcuno che incontriamo nello spin-off, ma la narrazione si muove anche sulla linea dei flashback e dei racconti).

The Walking Dead: una scena della stagione 11

Concedendo il beneficio del dubbio, con un episodio di una webserie che magari andrebbe "infilato" in mezzo a una stagione, si preferisce mantenere integre almeno le stagioni. Le serie possono "mescolarsi", ma le stagioni vanno tenute intere perché non tutte le webseries sono state doppiate in italiano, quindi potrebbero confondere le idee a chi volesse limitarsi alle serie principali. Inframmezzando gli episodi tutto risulterebbe più difficile, e a qualcuno addirittura inaccessibile. Ecco quindi l'ordine di visione cronologico, suggerito in base ai riferimenti temporali presenti nelle varie serie (in rete ne troverete diversi, questo è il nostro e comprende già anche le serie in arrivo, in corsivo perché non ancora distribuite):

1) Fear The Walking Dead stagione 1

2) Fear The Walking Dead: Dead in the Water

3) Fear The Walking Dead: Flight 462

4) Fear The Walking Dead stagione 2

5) Fear The Walking Dead: Passage

6) Fear The Walking Dead stagione 3

7) The Walking Dead: Storia di uno zombie

8) The Walking Dead stagione 1

9) The Walking Dead stagione 2

10) The Walking Dead: Cold Storage

11) The Walking Dead stagione 3

12) The Walking Dead: Il giuramento

13) The Walking Dead stagione 4

14) The Walking Dead stagione 5

15) The Walking Dead stagione 6

16) The Walking Dead stagione 7

17) The Walking Dead: Red Machete

18) The Walking Dead stagione 8

19) Fear The Walking Dead stagione 4

20) Tales of The Walking Dead stagione 1

21) The Walking Dead stagione 9

22) Spin-off su Rick e Michonne stagione 1

23) Fear The Walking Dead stagione 5

24) The Walking Dead stagione 10

25) The Walking Dead: World Beyond stagione 1

26) The Walking Dead: World Beyond stagione 2

27) The Walking Dead stagione 11

28) Fear The Walking Dead stagione 6

29) Fear The Walking Dead stagione 7

30) Fear The Walking Dead stagione 8

31) The Walking Dead: Dead City stagione 1

32) The Walking Dead: Daryl Dixon stagione 1