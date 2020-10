The Walking Dead, il fumetto speciale su Negan arriva in libreria

Robert Kirkman e Charlie Adlard hanno deciso di raccontare un altro pezzetto della storia di Negan in un albo speciale intitolato The Walking Dead - Negan è vivo!, che giovedì 29 ottobre esce anche in Italia grazie a saldaPress.

Negli USA è uscito come forma di sostegno per le fumetterie, accomunate alle nostre dalla grave crisi dovuta all'emergenza sanitaria. E saldaPress ha deciso di sposare la filosofia dell'operazione, facendo diventare l'albo il quinto step di sostegno alle fumetterie WE ARE FAMILY - FASE 2, col quale la casa editrice dona alle librerie specializzate in fumetto volumi per un valore superiore ai 100mila euro. Negan è senza alcun dubbio uno dei villain più amati del fumetto seriale e, più in generale, della narrazione contemporanea. Robert Kirkman è stato capace di renderlo allo stesso tempo odioso e insopportabile, ma anche irresistibile e, a modo suo, adorabile. Quindi, di fatto, Negan è uno dei personaggi più amati del fumetto e della tv.

È un personaggio così riuscito e così amato, anche dai suo creatori, che Kirkman non ha avuto il coraggio di eliminarlo. Lo ha fatto sparire, mandato in esilio, ma non se l'è sentita di fare altro. Così, se da un lato con NEGAN È VIVO! scopriremo come se la passa Negan dopo essere stato costretto all'esilio, e cioè se vive da solo, se ha contatti con qualcuno e si sta riorganizzando, raccogliendo un frammento di storia che non può mancare nel gigantesco affresco di The Walking Dead, dall'altro i lettori potranno anche aiutare le fumetterie. L'albo - in formato bonellide - esce infatti in due differenti versioni: l'edizione regular (2,90 euro, con logo in lamina oro) sarà disponibile in edicola, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.

Io sono Negan: chi è il villain più complesso e potente di The Walking Dead

L'edizione variant (2000 copie numerate, 5 euro, con cover in b/n e schizzi di sangue rossi) sarà prima di tutto disponibile nelle fumetterie che hanno aderito al progetto WE ARE FAMILY - FASE 2 - ogni fumetteria aderente riceverà gratuitamente 5 copie dell'albo e potrà, volendo, anche ordinarne altre -, ma anche nelle altre fumetterie, che potranno ordinare le copie che desiderano e, in una piccola percentuale, nel shop online saldapress.com, come forma di finanziamento del progetto WE ARE FAMILY - FASE 2. Dal 29 ottobre NEGAN È VIVO!, per la gioia di tutti i lettori di TWD e come forma di sostegno alle fumetterie.