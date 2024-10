The Walking Dead: The Ones Who Live, svelata finalmente la data d'uscita in Italia

Sky ha confermato ufficialmente che The Walking Dead: The Ones Who Live debutterà il 30 dicembre prossimo, sia in onda che in esclusiva streaming sulla piattaforma digitale NOW, dopo l'esordio negli Stati Uniti avvenuto lo scorso febbraio.

La nuova serie, spin-off della saga principale, riparte della relazione fra l'ex sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), per svelare cosa sia veramente accaduto. Una storia d'amore epica fra due persone separate apparentemente per sempre, che riescono a ritrovarsi e a combattere insieme in un mondo devastato dagli eventi.

Come accennato, The Ones Who Live racconta la storia di Rick e Michonne, separati cinque anni prima dopo la presunta morte di Rick, dovuta all'esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un gruppo di zombie. Ma la sua compagna non ha mai creduto di averlo perso davvero, è sempre stata convinta che fosse in vita e seguendo le sue tracce riesce a ritrovarlo in una periferia militarizzata di Philadelphia. Ora i due amanti hanno finalmente la possibilità di ricongiungersi e mettere alla prova il loro amore, in una battaglia contro tutto e tutti, in un mondo dove nessuno è al sicuro e la libertà ha un prezzo molto caro.

In arrivo su Sky l'intera saga

Ma non è finita qui: a partire da domani, 26 ottobre, sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW il box set completo - dalla prima all'undicesima stagione - di The Walking Dead, l'amatissima serie ambientata in un mondo post-apocalittico tratta dalla famosissima graphic novel di Robert Kirkman.

The Walking Dead The Ones Who Live: trama, cast e tutto quello che sappiamo sullo spin-off

Al canale 111 (Sky Atlantic +1) si accenderà domani, fino all'8 novembre, un pop-up channel interamente dedicato alle storie dei sopravvissuti all'apocalisse zombie raccontata dalla serie, che affrontano sia i non morti che i pericoli rappresentati dagli esseri umani.

The Walking Dead, di cui sono in arrivo prossimamente sempre su Sky e NOW anche gli altri due spin-off: The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City, è una reinterpretazione realistica della zombie invasion dai profondi risvolti psicologici legati alla lotta per la sopravvivenza. Racconta di un gruppo di sopravvissuti all'apocalisse zombie, guidato dall'ex sceriffo Rick Grimes, che si trova a fronteggiare pericoli inaspettati e combattere contro i morti viventi per riuscire ad intraprendere un viaggio che possa portarli in un luogo sicuro dove possano trovare di nuovo la pace.