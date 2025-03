The Walking Dead: The Ones Who Live, lo showrunner parla della possibilità di una seconda stagione

Lo showrunner di The Walking Dead: The Ones Who Live offre un aggiornamento sulle prospettive per una seconda stagione dello show.

Dopo aver ricoperto i ruoli di Rick Grimes e Michonne nella lunga serie The Walking Dead di AMC, Andrew Lincoln e Danai Gurira sono tornati nei rispettivi ruoli nello spinoff The Walking Dead: The Ones Who Live, che segue i tentativi dei due personaggi di riunirsi in un mondo devastato dagli zombie.

Uscito nel 2024, lo spinoff ha ricevuto recensioni positive, accrescendo l'interesse per una possibile seconda stagione, nonostante lo show fosse stato progettato come una miniserie.

Ci sarà una seconda stagione di The Walking Dead: The Ones Who Live?

In una recente intervista con The Direct, Scott M. Gimple, Chief Content Officer dell'intero franchise e ideatore e showrunner di The Ones Who Live, ha condiviso alcune riflessioni sul futuro dello show.

The Walking Dead: The Ones Who Live. Danai Gurira e Andrew Lincoln in una scena della serie.

Pur confermando che la serie era stata pensata come un serie limitata, Gimple ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno. Riguardo ai due protagonisti, ha suggerito che il pubblico potrebbe vedere Rick e Michonne nuovamente nel franchise in forme diverse.

"Il piano era di mantenerlo limitato. Non significa che non vedremo mai più quei personaggi, ma l'idea era di dar loro un finale conclusivo. Tuttavia, non si può mai dire mai. Sono sempre molto cauto nel dire 'non accadrà mai', perché nel nostro mondo tutto è possibile. Ci sono molte opportunità. E potrebbero esserci anche versioni inaspettate dello show, con loro o con altri personaggi. Quindi, sì, credo che le possibilità siano reali", ha dichiarato lo showrunner.

Le recensioni di The Ones Who Live sono state in gran parte positive, con il 88% di valutazione su Rotten Tomatoes e un buon 74% di Popcornmeter. La serie è stata apprezzata anche dal pubblico: il primo episodio ha attirato 3 milioni di spettatori, un risultato che non si vedeva su AMC dal 2018, diventando inoltre l'episodio più visto di sempre sulla piattaforma di streaming AMC+.

The Walking Dead: The Ones Who Live. Andrew Lincoln, Lesley-Ann Brandt e Craig Tate in una scena della serie.

Nonostante l'intento di creare una serie limitata, il finale di The Ones Who Live lascia la porta aperta a sviluppi futuri. Dopo aver eliminato Beale (Terry O'Quinn) e decimato il comando del CRM, Rick e Michonne fanno ritorno a casa, dove si riuniscono con Judith (Cailey Fleming) e R.J. (Antony Azor). Sebbene il loro destino appaia concluso con un finale felice, la loro sopravvivenza implica la possibilità di un ritorno, sia in una seconda stagione che in altri spinoff, come The Walking Dead: Daryl Dixon o The Walking Dead: Dead City, entrambi attualmente in onda.