The Walking Dead The Ones Who Live: trama, cast e tutto quello che sappiamo sullo spin-off

Questa domenica debutterà su AMC The Walking Dead: The Ones Who Live, il nuovissimo spin-off della saga televisiva e il primo di questo 2024.

Annunciato inizialmente come una trilogia di film su Walking Dead dopo l'addio di Andrew Lincoln alla serie madre nella stagione 9, Lincoln e Danai Gurira hanno collaborato con lo showrunner Scott M. Gimple per rielaborare le caratteristiche di quella trilogia in una serie evento di sei episodi.

The Ones Who Live, la trama

The Walking Dead: The Ones Who Live rivela cosa è successo a Rick dopo che Jadis (Pollyanna McIntosh) lo ha fatto trasportare in elicottero dal CRM nella stagione 9 di The Walking Dead. Nella stagione 10, Michonne ha saputo che Rick non è morto nell'esplosione e si è messa in viaggio per riportarlo a casa dai loro figli: Judith e Rick "RJ" Grimes Jr.

Secondo la sinossi: "The Walking Dead: The Ones Who Live presenta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... E, in ultima analisi, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano in un luogo e in una situazione mai visti prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro dei Walking Dead?".

Il cast

Oltre a Lincoln e Gurira che tornano nei panni di Rick e Michonne, la serie è interpretata dalle new entry dell'Universo TWD Lesley-Ann Brandt (Lucifer) nel ruolo del sergente maggiore della Repubblica Civile Pearl Thorne, Terry O'Quinn (Lost) nel ruolo del maggiore generale del CRM Beale, Matthew August Jeffers (New Amsterdam) nel ruolo di Nat e Craig Tate (Snowfall) nel ruolo del tenente colonnello del CRM Donald Okafor.

Pollyanna McIntosh, che ha interpretato Jadis in The Walking Dead: World Beyond, riprende il ruolo di agente del CRM Jadis Stokes.

The Walking Dead: The Ones Who Live, il final trailer della serie

Come detto, The Walking Dead: The Ones Who Live debutterà su AMC e in streaming su AMC+ il 25 febbraio prossimo negli Stati Uniti; ancora non è chiaro quando questo e gli spin-off precedenti di The Walking Dead arriveranno in Italia (su Disney+).