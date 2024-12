The Walking Dead: The Ones Who Live, lo spinoff in esclusiva da oggi in esclusiva su Sky e NOW

Per gli amanti di The Walking Dead, la fine dell'anno regala lo spinoff inedito della serie cult in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

L'attesa è finita. Arriva oggi su Sky Atlantic, e in streaming solo su NOW, The Walking Dead: The Ones Who Live, atteso spinoff di The Walking Dead che torna a raccontare le gesta di Rick Grimes.

Al centro dei nuovi episodi la storia di Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), separati cinque anni prima dopo la presunta morte di Rick dovuta all'esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un gruppo di zombie. Ma la sua compagna non ha mai perso le speranze di ritrovarlo vivo e seguendo le sue tracce lo rintraccia in una periferia militarizzata di Philadelphia. Ora i due amanti hanno finalmente la possibilità di ricongiungersi e mettere alla prova il loro amore in una sfida contro tutto e tutti.

Interpretato da Andrew Lincoln e Danai Gurira, lo spinoff vede nel cast anche Pollyanna McIntosh, Terry O'Quinn, Lesley-Ann Brandt, Craig Tate, Will Brill, Breeda Wool, Frankie Quiñones e Seth Gilliam.

Tutti pazzi per gli zombie

Una scena di The Walking Dead: The Ones whi Live

The Walking Dead, di cui sono in arrivo prossimamente sempre su Sky e NOW anche gli altri due spinoff, The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City, è una reinterpretazione realistica della zombie invasion dai profondi risvolti psicologici legati alla lotta per la sopravvivenza.

La serie racconta di un gruppo di sopravvissuti all'apocalisse zombie, guidato dall'ex sceriffo Rick Grimes, che si trova a fronteggiare pericoli inaspettati e combattere contro i morti viventi per riuscire ad intraprendere un viaggio che possa portarli in un luogo sicuro dove possano trovare di nuovo la pace.