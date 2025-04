Tutto quello che ho, anticipazioni terza puntata stasera su Canale 5: Matteo e Lavinia sempre più distanti

Canale 5 ripristina il suo palinsesto dopo il caos di ieri dovuto alla morte di Papa Francesco. Stasera alle 21:30 andrà in onda la terza puntata di Tutto quello che ho, la fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Tutto quello che ho: cosa vedremo nell'appuntamento di martedì 22 aprile

Locandina di Tutto quello che ho

La penultima puntata della fiction segna una svolta nelle indagini sulla morte di Camilla. Lavinia (Vanessa Incontrada) decide di non seguire più i metodi e le piste della polizia e di prendere in mano la situazione. Non ha mai creduto alla colpevolezza di Kevin (Ibrahim Gueye) ecco perchè decide di assumere la sua difesa per scagionarlo. Se vuole trovare chi ha fatto del male a sua figlia deve prima "togliere di mezzo" il capro espiatorio designato. I colleghi dello studio legale in cui lavora e suo marito Matteo (Marco Bonini) sono esterrefatti e contrariati di fronte alla sua decisione.

La situazione dei coniugi Santovito a casa diventa sempre più complessa. Entrambi hanno perso la reciproca fiducia, e questo grava su un rapporto già fortemente minato dalla perdita della figlia. Matteo è ancora fermamente convinto che Kevin sia il colpevole, Lavinia invece insiste sulla necessità di ampliare il campo delle ricerche.

Facendosi guidare dall'istinto più che dalla logica, la donna compie ricerche su tutto il gruppo di amici di Camilla, facendo emergere punti oscuri e incongruenze nei loro racconti. Sono due in particolare ad attirare la sua attenzione: l'amica del cuore, Valentina (Caterina Quintavalla) e Eugenio (Filippo Brogi), l'ex fidanzato. Lavinia ha l'impressione che entrambi vogliano nascondere qualcosa sul rapporto che avevano con Camilla.

Improvvisamente le indagini parallele di Lavinia e Matteo sembrano convergere su un punto inquietante: un giro di prostituzione. L'atroce dubbio che ora consuma i due coniugi è che la morte della figlia sia in qualche modo collegata all'oscura scoperta.

La quarta e ultima puntata di Tutto quello che ho, salvo cambi improvvisi di palinsesto, andrà in onda nella prima serata di Canale 5 martedì 29 aprile. Le puntate fin qui trasmesse della fiction, insieme a extra, video dal backstage e clip speciali sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.