Jeffrey D. Morgan sul sequel di The Walking Dead: "Vedrete un Negan diverso, forse per l'ultima volta"

Jeffrey Dean Morgan anticipa un Negan inedito nella seconda stagione di The Walking Dead: Dead City, in arrivo il 4 maggio. L'attore promette nuove sfumature del suo iconico personaggio, in un mondo apocalittico sempre più complesso.

Negan come non lo avete mai visto

Il ritorno di The Walking Dead: Dead City si preannuncia come un vero e proprio viaggio nella metamorfosi di Negan. Jeffrey Dean Morgan, che dal 4 maggio riporterà in scena il suo celebre personaggio accanto a Lauren Cohan, ha raccontato ai microfoni di ScreenRant che la seconda stagione mostrerà "un lato diverso" dell'ex villain per eccellenza. "Con Dead City, non so se sarà l'ultima annata, ma credo che stiamo formando questo personaggio che, quando lo abbiamo incontrato, era la peggiore persona al mondo. Col tempo, abbiamo scoperto un altro lato di lui", ha dichiarato Morgan.

Jeffrey D. Morgan sul set i The Walking Dead: Dead City

Nella Manhattan isolata e sbranata dall'apocalisse, il rapporto tra Maggie e Negan si intreccerà ancora una volta in un balletto di tensioni e alleanze, promuovendo un'evoluzione che promette di sorprendere anche i fan più navigati. La serie, nata dalla mente di Eli Jorne e ispirata ai fumetti di Robert Kirkman, Charlie Adlard e Tony Moore, continua così a esplorare le infinite sfumature del lato oscuro dell'animo umano.

Parallelamente alle imprese tra i grattacieli in rovina, Jeffrey Dean Morgan non sembra avere intenzione di rallentare il passo. L'attore ha recentemente incrociato il cammino con Jack Quaid anche sul grande schermo, in un film dove i loro personaggi rappresentano perfetti opposti: "Jack interpreta spesso figure che appaiono buone ma celano un lato oscuro. Io, al contrario, esco dalla scatola già dannatamente oscuro, e poi si scopre che esiste anche un'altra parte di me", ha spiegato Morgan. Oltre alla collaborazione cinematografica, l'attore ha debuttato nell'universo animato di Invincible prestando la voce a Conquest e ha fatto il suo ingresso in The Boys nei panni di Joe Kessler. Prossimamente sarà anche protagonista del thriller The Postcard Killer accanto a Famke Janssen e Denis O'Hare.