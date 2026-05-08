The Walking Dead: AMC potrebbe rinunciare all'esclusiva sui diritti

I diritti relativi a The Walking Dead, dopo molti anni, potrebbero essere al centro di un importante cambiamento. AMC Global Media, infatti, sembra stia per stringere un accordo che prevede la rinuncia all'esclusiva sul franchise tratto dai fumetti di Robert Kirkman che hanno dato vita alla serie cult, che si è conclusa nel 2022, e ai relativi spinoff.

I progetti relativi a The Walking Dead

Commentando l'attuale situazione dei diritti relativi al franchise ambientato in un mondo post apocalisse zombie, la CEO di AMC Kristin Dolan ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti delle trattative in corso per i diritti di licenza di The Walking Dead. Stiamo valutando ogni scenario".

Le sue dichiarazioni sono proseguite sottolineando: "Ci sono diversi modi di affrontare la questione. Riteniamo fondamentale mantenere alcuni contenuti in co-esclusiva, quindi stiamo sottolineando che puntiamo principalmente ad accordi di co-esclusiva, ma ci sono alcuni partner molto importanti ed entusiasti in lizza in questo momento. Stiamo quindi valutando diverse soluzioni, ma l'aspetto fondamentale per noi è la co-esclusiva".

Andrew Lincoln nella serie

I diritti relativi a The Walking Dead, dopo molti anni, potrebbero essere al centro di un importante cambiamento. AMC Global Media, infatti, sembra stia per stringere un accordo che prevede la rinuncia all'esclusiva sul franchise tratto dai fumetti di Robert Kirkman che hanno dato vita alla serie cult, che si è conclusa nel 2022, e ai relativi spinoff.

Dolan ha inoltre sottolineato che non si è ancora deciso se la situazione sarà affrontata con differenze a livello dei territori dal punto di vista globale: "Potremmo dividerlo in più parti, potremmo affidarlo interamente a un unico partner, nazionale o internazionale. Ci sono molti, moltissimi modi per affrontare la questione".

Un futuro ancora tutto da scrivere

Come ha riportato il sito Deadline, AMC non ha voluto svelare con quali emittenti tradizionali e/o piattaforme di streaming sono in corso i dialoghi e le valutazioni. In passato, tuttavia, il gruppo ha collaborato con Netflix, a cui ha affidato anche la distribuzione di show come Mad Men, ma anche con realtà come HBO Max, Amazon e Roku.

Kim Kelleher di AMC Global Media ha inoltre spiegato: "Naturalmente, quando valutiamo quali saranno le nostre future partnership in co-esclusiva, teniamo conto dell'esperienza del cliente e della visibilità del prodotto. Al momento abbiamo diversi partner in tutto il mondo per The Walking Dead e siamo in contatto con tutti loro per quanto riguarda il futuro".

I fan dovranno quindi attendere per scoprire in che modo verrà delineato il futuro di The Walking Dead, considerando che da tempo si parla inoltre di nuovi potenziali progetti.