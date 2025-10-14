The Walking Dead, Scott Gimple ammette: "La saga potrebbe espandersi ancora in direzioni diverse"

Il responsabile dei progetti tratti dai fumetti di Robert Kirkman ha parlato del motivo per cui, dopo 15 anni, la saga è ancora sugli schermi tv.

La saga televisiva di The Walking Dead sembra destinata a proseguire a lungo, nonostante siano passati già 15 anni dal debutto del primo show tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Scott Gimple, durante un panel che si è svolto al Mipcom, ha infatti parlato di come si potrebbe espandere la storia ambientata in un mondo post apocalisse zombie.

Il futuro del franchise

Il produttore ha parlato di The Walking Dead ricordando: "Era tutta un'unica storia. Ed è andata in varie direzioni diverse. Anche con personaggi che hanno fatto così tante cose, possiamo metterli in mondi diversi dove hanno sfide differenti ed evolversi tramite queste sfide".

La serie dedicata a Daryl Dixon, personaggio interpretato da Norman Reedus, ha ad esempio dimostrato che si può proseguire il racconto portandolo in altri continenti e mostrando i protagonisti mentre si evolvono nel corso degli anni.

Le puntate hanno mostrato eventi ambientati in Francia e Spagna e le location hanno permesso di proporre elementi originali che hanno avuto un'influenza importante sulla storia,.

Le esperienze sul set di TWD: Daryl Dixon

Melissa McBride ha ripreso la parte di Carole Peletier nello spinoff, di cui pochi giorni fa sono state svelate nuove anticipazioni, e ha svelato di aver apprezzato l'opportunità perché le ha permesso di mostrare lati inediti del suo personaggio: "Lei è un po' più leggere. Mi piace esplorare quell'aspetto: è diverso andare a lavorare e poter ridere. Quando Carole sta ridendo è diverso andare sul set".

Reedus ha invece rivelato che gli incidenti sul set hanno spesso 'ispirato' gli autori: "Ho avuto così tanti occhi neri nello show che Scott ha dovuto inserirli, di tanto in tanto, nello script". L'interprete di Daryl ha aggiunto: "Fa parte dello show, richiede molto dal punto di vista fisico. Importa a tutti così tanto".