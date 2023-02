The Walking Dead: una foto annuncia l'inizio delle riprese dello spinoff su Rick e Michonne

Dopo la conclusione di The Walking Dead nel 2022, sono stati annunciati anche una serie di progetti che proseguiranno le storie di alcuni dei protagonisti della saga. Fra questi troviamo lo spin-off incentrato su Rick Grimes e Michonne, attualmente atteso per il 2024, di cui sono ufficialmente iniziate le riprese, come rivelato dalle prime foto dal set.

Annunciato per la prima volta durante il Comic Con di San Diego la scorsa estate, lo spin-off di The Walking Dead con Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) è stato presentato come una "storia d'amore epica" e, oltre al fatto che riunirerà questi due personaggi, indirizzandoli verso un nuovo percorso, non sappiamo troppo di più.

Neanche le nuove foto pubblicate sono troppo utili in questo senso, mostrandoci solamente le sedie dei due attori protagonisti e le loro mani che si congiungono.

The Walking Dead: Andrew Lincoln e Danai Gurira star di una miniserie su Rick e Michonne

Di seguito vi lasciamo la sinossi del nuovo spin-off di The Walking Dead: "La serie si presenta come un'epica storia d'amore fra due personaggi cambiati da un mondo diverso da come lo conosciamo. Separati dalla distanza, da un potere inarrestabile, e dai loro stessi fantasmi, Rick e Michonne vengono gettati in un altro contesto, basato sulla guerra contro i morti... e quella contro i vivi. Riusciranno a trovare l'un l'altro e chi erano al principio di tutto quanto? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro sono vivi o scopriranno che anche loro sono dei Walking Dead?"