The Walking Dead: Danai Gurira aggiorna i fan sullo spin-off di Michonne e Rick

Tutti coloro che aspettavano di rivedere Michonne e Rick Grimes di nuovo insieme sono stati soddisfatti con un post di recente pubblicazione a tema The Walking Dead. A sorpresa, il giorno di capodanno, Danai Gurira ha pubblicato alcune immagini sul suo profilo Instagram che faranno felici i fan storici della serie e della coppia.

"#Richonne Spin-off. 2023. La pre-produzione è in pieno svolgimento. Ci stiamo arrivando!", si legge nella didascalia in accompagnamento ai vari selfie in cui compare Danai Gurira stessa, insieme a Andrew Lincoln e Scott Gimple.

Questo nuovo spin-off è uno dei più attesi dagli appassionati di The Walking Dead, dato che Michonne e Rick Grimes sono due personaggi molto amati. Nel corso delle varie stagioni abbiamo progressivamente perso le loro tracce per poi ritrovarli in quest'avventura attualmente in corso d'opera.

Cosa gli è successo in questo periodo di assenza? Quale impresa li aspetta? Come sarà il loro ricongiungimento? Per adesso non conosciamo ancora nessun dettaglio in merito al nuovo "frammento" di The Walking Dead, non ci resta che attendere nuovi dettagli ufficiali.