The Walking Dead: Andrew Lincoln e Danai Gurira star di una miniserie su Rick e Michonne

The Walking Dead ha dato vita a una miniserie che concluderà la storia di Rick e Michonne, i personaggi interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Durante il Comic-Con di San Diego 2022 è stato infatti svelato il nuovo progetto tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Lo spinoff di The Walking Dead sarà un'epica storia d'amore tra due personaggi cambiati da un mondo trasformato. Rick e Michonne sono tati tenuti lontani dalla distanza, da un potere inarrestabile e dai fantasmi di chi erano in passato.

Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo costruito sulla guerra contro i morti e, alla fine, in una guerra contro i vivi. Possono ritrovarsi a vicenda e ricordare chi erano mentre sono in una situazione e in un posto senza paragoni? Sono nemici? Amanti? Vittima? Vincitori? Senza essere insieme sono vivi o scopriranno che sono i Morti viventi?

Scott M. Gimple sarà lo showrunner della serie, mentre Andrew Lincoln e Danai Gurira saranno produttori e protagonisti dei sei episodi in arrivo nel 2023.

Il progetto di realizzare un film con protagonista Rick è stato infatti definitivamente abbandonato e la storia dei due personaggi si concluderanno con la serie.