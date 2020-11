The Walking Dead: Robert Patrick nei nuovi episodi della stagione 10

The Walking Dead sta per tornare con nuovi episodi della stagione 10 e l'attore Robert Patrick prenderà parte a questo evento, entrando a far parte del cast.

La produzione di The Walking Dead ha rilasciato la data in cui finalmente vedremo il ritorno della stagione 10, rivelando anche alcune grandi novità sul casting, come ad esempio l'ingresso di Robert Patrick che interpreterà uno dei sopravvissuti all'apocalisse zombie.

Sembra infatti che il prossimo 28 febbraio arriveranno sei nuovi episodi, che andranno ad estendere la stagione 10 di The Walking Dead. Robert Patrick, noto per il suo ruolo in Terminator 2, così come in X-Files, Scorpion e Perry Mason, ha annunciato la notizia pochi giorni fa su Instagram, sotto il quale anche il collega di Terminator 2 Xander Berkley gli ha augurato buona fortuna.

In una clip rilasciata recentemente per il prossimo episodio intitolato One More, Robert Patrick legge la parte del suo nuovo personaggio, che sembra scontrarsi con Padre Gabriel, interpretato da Seth Gilliam.

Insieme alla star di Terminator, sono stati annunciate altre due novità nel cast di The Walking Dead: Hilarie Burton Morgan, che interpreta Lucille, la moglie di Negan (interpretato dal suo vero marito nella realtà, Jeffrey Dean Morgan), e Okea Eme-Akwari che interpreta un personaggio chiamato Elijah.

In questi sei nuovi episodi i sopravvissuti cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulle loro vite. Gli anni di lotta pesano mentre affiorano i traumi del passato, mostrando i loro lati più vulnerabili. Quando si chiedono che ne sarà dell'umanità dovranno trovare la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie e riuscire a mantenere il gruppo intatto.