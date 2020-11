The Walking Dead 10: Hilarie Burton avrà il ruolo di Lucille, moglie di Negan

The Walking Dead 10 avrà sei puntate aggiuntive e nel cast ci sarà anche Hilarie Burton nel ruolo di Lucille, la moglie di Negan, recitando così accanto al marito Jeffrey Dean Morgan.

La conferma della partecipazione dell'attrice è stata data da AMC che ne ha svelato il coinvolgimento sul set in Georgia.

Robert Kirkman ha raccontato le origini di Negan nei fumetti di The Walking Dead, svelando quanto accaduto al leader dei Salvatori prima dell'apocalisse zombie.

Tra le pagine si svela che l'uomo era sposato con Lucille e aveva chiuso definitivamente una relazione extraconiugale quando aveva scoperto che la moglie aveva un cancro.

La donna era poi morta in ospedale e si era "risvegliata" in versione zombie. Negan, sconvolto da quanto accaduto, aveva chiamato la mazza da baseball usata per difendersi proprio come la moglie. "Lucille" è poi diventata tragicamente famosa per le morti violente inflitte ai nemici dei Salvatori. Negan, anche nella serie, ha sempre dimostrato un grande affetto nei confronti dell'oggetto e ha parlato del suo passato in poche occasioni.

Hilarie Burton, ex star di One Tree Hill, è sposata nella vita reale con Jeffrey Dean Morgan, l'interprete di Negan.

L'attrice sarà una guest star della puntata della decima stagione completamente dedicata al personaggio, una delle presenze più amate dai fan dell'adattamento dei fumetti di Robert Kirkman.