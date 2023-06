The Walking Dead: Melissa McBride apparirà nello spinoff con Norman Reedus 'nonostante i fan tossici'

Dopotutto Melissa McBride apparirà nello spinoff "francese" di The Walking Dead con Daryl Dixon, come ha rivelato la foto di Jeffrey Dean Morgan diffusa su Twitter.

Tutti coloro che hanno accolto con dispiacere la notizia che Melissa McBride non avrebbe fatto parte del cast dello spin-off di The Walking Dead su Daryl Dixon possono festeggiare. Carol Peletier e Daryl Dixon (Norman Reedus) si sarebbero riuniti in una foto dal set diffusa su Twitter dall'interprete di Negan Jeffrey Dean Morgan.

Ieri Jeffrey Dean Morgan ha twittato una nuova foto che mostra Melissa McBride insieme a Norman Reedus, scattata da un account Instagram con sede in Francia, accompagnata dalla scritta:

"Bene bene. Ci dispiace Norman... per averti accusato con stronzate quando pensavamo che Melissa non volesse recitare nella serie per colpa tua. Perbacco... questo doveva essere in preparazione da secoli! (Era dall'inizio) Dannazione, è bello vedere questi due insieme! Non vedo l'ora!"

Le accuse (ingiuste) a Norman Reedus da parte del fandom tossico

Nell'aprile del 2022, quando si era diffusa la notizia che Melissa McBride avesse lasciato il cast dello spinoff The Walking Dead: Daryl Dixon, i fan si erano sfogati con Norman Reedus scaricando su di lui la colpa di tale scelta. In risposta, Jeffrey Dean Morgan twittò: "Alcuni di voi sono andati troppo oltre. Attaccare Norm per stronzate con cui non ha niente a che fare? Melissa ha fatto una telefonata, è stata una scelta solo sua. Ha bisogno di una pausa. Rispettatela, questi sono solo affari suoi. Criticare Norm, che ha dato più di chiunque altro a tutti voi, è uno schifo".

Quando giovedì un follower di Morgan ha suggerito che gli haters potrebbero pensare che il loro veleno è ciò che ha favorito il ritorno di Melissa McBride, Morgan ha risposto: "No, è l'opposto. Tossico è tossico. Nessuno vuole sentirlo. È solo che l'amore tra Norm e Melissa è più forte delle interferenze dall'esterno".