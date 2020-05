The Walking Dead: i film su Rick Grimes includeranno esperimenti su umani?

Nuovi rumor sui film di The Walking Dead dedicati a Rick Grimes indicherebbero la presenza di esperimenti su umani per curare l'epidemia zombie.

Nuovi dettagli trapelati da un leak sui film di The Walking Dead dedicati a Rick Grimes suggerirebbero la presenza di esperimenti su uman nel plot, Esperimenti che dovrebbero aver lo scopo di curare l'epidemia zombie e che forse non sono andati a buon fine.

The Walking Dead 'Look at the Flowers': Beta in una foto della puntata

Andrew Lincoln tornerà nei panni di Rick Grimes in tre film tv prodotti da AMC. Secondo We Got This Covered, nei film ritroveremo Rick Grimes che, dopo essere stato prelevato da un misterioso elicottero prima di scomparire dalla serie The Walking Dead, è stato portato in un accampamento umano in cui si cerca una cura per l'epidemia che ha generato gli walker. Secondo fonti anonime, nel campo Rick inconterà alcuni degi altri superstiti e scoprirà il lato folle e pericoloso degli scienziati che starebbero facendo misteriose sperimentazioni sugli umani.

Sempre secondo i rumor nell'undicesima stagione ci saranno dei legami con i film e alcuni dei personaggi daranno il via a una missione per salvare Rick. La stessa Michonne si era messa sulle tracce di Rick al momento della sua uscita nella stagione 10. Naturalmente la momento tutte queste anticipazioni farebbero parte di un piano preliminare di AMC che potrebbe cambiare al momento della lavorazione dei film.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto notizia del possibile ritorno di Jon Bernthal nei film su The Walking Dead dopo la sua dipartita nella stagione 2. Probabilmente il suo personaggio, Shane, potrebbe tornare in alcuni flashback anche se non è chiaro quanto spazio gli verà assegnato nella storia.

Oltre ai film su Rick, si preannuncia inoltre l'arrivo di uno spinoff dedicato al personaggio di Daryl Dixon (Norman Reedus), che sarebbe già in preparazione.