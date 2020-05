The Walking Dead: Jon Bernthal tornerà nei film del franchise?

Dopo essere apparso nelle prime due stagioni di The Walking Dead, Jon Bernthal potrebbe tornare nei film programmati per il franchise.

Il personaggio di Shane Walsh, interpretato da Jon Bernthal, è apparso nelle prime due stagioni di The Walking Dead e, secondo alcuni rumors che stanno girando sul web, potrebbe tornare nei film in programma per estendere il franchise.

Jon Bernthal nell'episodio Bentornato papà di The Walking Dead

Dopo la sua morte nel finale della seconda stagione, è difficile pensare a un possibile ritorno di Shane Walsh, il primo vero antagonista della serie nemico/amico di Rick Grimes che, dopo una turbolenta amicizia, lo ha ucciso per difendersi da un suo assalto. Secondo We Got This Covered, però, il personaggio interpretato da Jon Bernthal in The Walking Dead potrebbe tornare nei film dedicati proprio a Rick Grimes, che vedranno il ritorno di Andrew Lincoln.

Non è ancora pubblica la dinamica con la quale Shane tornerà nella storia, probabilmente ci saranno dei flashback che lo riporteranno nella mente di Rick. È incerta anche l'importanza del personaggio nella trama, sarà un cameo o un vero e proprio personaggio chiave?

Quello che sappiamo per certo è che, allo stato attuale, i film di The Walking Dead dedicati a Rick Grimes sono in pieno svolgimento, nonostante l'emergenza sanitaria globale che ha gettato incertezza su tutta l'industria dell'intrattenimento televisivo e cinematografico. Gli sceneggiatori Scott Gimple e Robert Kirkman hanno approfittato di questo periodo di fermo per lavorare alla storia dei film, annunciati già nel 2018. Dalle prime indiscrezioni, il progetto dovrebbe essere composto da tre pellicole che mostreranno cosa è accaduto a Rick e Jadis (Pollyanna McIntosh) dopo essere stati tratti in salvo dall'elicottero di una strana organizzazione militare.