The Walking Dead: Daryl Dixon, un ricongiungimento nel trailer del finale di stagione

Anche il secondo spin-off di questo 2023 di The Walking Dead si avvia verso la sua conclusione (ma non temete, è stato già rinnovato per la seconda stagione).

AMC ha diffuso in streaming il trailer del finale di stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off incentrato interamente sul personaggio interpretato da Norman Reedus, finito in Francia dopo la fine della serie principale.

Come rivela il filmato, Daryl, Laurent e Isabelle si riuniranno dopo la fuga del protagonista dallo spietato zombie che è stato costretto a combattere. Mentre il gruppo fa un'ultimo tentativo per raggiungere il Nido, Genet manda Codron a cercarlo, sperando che possa finalmente mettere in atto la sua vendetta dopo che Daryl ha ucciso suo fratello.

Daryl è ancora concentrato nel voler tornare a casa, ma al momento, però, non si sa cosa stia aspettando Daryl a casa, visto il mistero che circonda la sua ultima conversazione con Carol. Una conversazione tra i due nell'episodio 5, infatti, ha rivelato che qualcuno è tornato nelle comunità della Virginia, anche se Daryl non è in grado di capire chi sia.

The Walking Dead: Daryl Dixon è gay?

Questo aspetto sarà probabilmente affrontato nella seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, che a quanto pare vedrà Carol attraversare l'Atlantico per raggiungere Daryl in Francia.

Il finale di stagione di Daryl Dixon andrà in onda su AMC e AMC+ il 15 ottobre prossimo.