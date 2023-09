The Walking Dead: Daryl Dixon, il regista spiega quella scena con il Mork di Robin Williams

Come ci è finito il personaggio interpretato da Robin Willaims nella popolare sit-com Mork & Mindy nell'universo di The Walking Dead?

Ebbene sì, il Daryl Dixon di Norman Reedus sente distintamente la voce di Robin Williams nei panni di Mork nel corso dell'ultimo episodio di The Walkind Dead: Daryl Dixon.

L'episodio vede il protagonista fare una deviazione verso un villaggio di Angers mentre scorta le suore Isabelle (Clémence Poésy) e Sylvie (Laika Blanc Francard) per portare Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) - ritenuto il nuovo messia - al sicuro a nord, in una comunità chiamata Il Nido.

I viaggiatori incontrano l'adolescente Lou (Kim Higelin) e i suoi giovani urlanti, che hanno fortificato l'École Maternelle Simone Veil: una scuola materna onorata in onore della famosa politica francese. Nella scuola vivono 18 trovatelli, trasformati in una comunità umile ma autosufficiente dall'insegnante malata dei bambini, Madame Dubois (Evelyne Delmer).

I bambini si intrattengono con un televisore antiquato alimentato dall'elettricità generata da una bicicletta, che trasmette episodi registrati della classica sit-com di fine anni '70/inizio anni '80 Mork & Mindy.

"Io e mio fratello la guardavamo sempre, quando eravamo piccoli", racconta Daryl a Isabelle a proposito del fratello maggiore Merle (Michael Rooker), che alla fine si divertiva a fare uso di droghe ricreative guardando uno stupido cartone animato su un cane parlante. "Amavamo quel programma. Rendeva tutto un po' migliore, sai?".

Ci è voluto "molto tempo per ottenere i permessi" per includere le scene di Mork & Mindy, ha dichiarato a The Wrap il regista dell'episodio Daniel Percival, che ha definito il ritorno dello show preferito di Daryl "perfetto". Percival ha poi spiegato: "È la storia di un pesce fuor d'acqua e di un alieno in una terra sconosciuta. È così appropriato".