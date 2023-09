The Walking Dead: Daryl Dixon, ecco in che epoca è ambientato lo spin-off

Con il primo episodio che ha debuttato la notte scorsa negli Stati Uniti, scopriamo che The Walking Dead: Daryl Dixon si svolge dopo il finale di The Walking Dead.

Quel finale vedeva il Daryl di Norman Reedus lasciare il Commonwealth in una missione solitaria per esplorare il mondo al di là degli stati orientali del Nord America, e Daryl Dixon inizia con il personaggio principale spiaggiato in Francia. Evidentemente, Daryl Dixon si svolge molto tempo dopo la conclusione della serie principale, e il primo episodio fornisce una cornice temporale tangibile.

Quando Daryl viene curato dal personaggio di Clémence Poésy, Isabelle, questa spiega: "Siamo una piccola comunità di suore. Molto piccola ora, dopo 12 anni". La battuta è volutamente posta per far capire al pubblico quanto tempo è passato in Daryl Dixon dalla fine di The Walking Dead. Se le suore assassine si sono rintanate per 12 anni, significa che Daryl è rimasto da solo per circa un anno prima di approdare su una spiaggia francese. La posizione di Daryl Dixon nella timeline di The Walking Dead non solo lo colloca dopo la serie principale, ma anche dopo The Walking Dead: World Beyond e Fear The Walking Dead stagione 8.

Una conseguenza intrigante del fatto che Daryl Dixon si svolga 12 anni dopo l'epidemia zombie è che questo spin-off di The Walking Dead precede cronologicamente di molto The Walking Dead: Dead City.