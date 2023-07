The Walking Dead: Daryl Dixon, una Parigi in rovina nel nuovo trailer dello spin-off

Nel nuovissimo teaser trailer dello spin-off con Norman Reedus, vediamo il protagonista per la prima volta nella capitale Parigi, completamente distrutta dopo l'apocalisse zombie.

AMC ha diffuso un nuovo teaser trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, che vede il protagonista interpretato da Norman Reedus aggirarsi per una Parigi in rovina, con tanto di Tour Eiffel semi-distrutta dopo l'apocalisse zombie.

Dopo aver svelato la data d'uscita di Daryl Dixon, il nuovo teaser ci porta quindi per la prima volta nella capitale francese, dopo che in precedenza avevamo visto il personaggio prima a Marsiglia e poi rinchiuso in un castello prigioniero di alcune suore.

Lo spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon seguirà il personaggio di Norman Reedus dopo che si sveglia in Francia, senza ricordare come è arrivato lì, ed è impegnato nel tentativo di capire cosa gli è successo e perché. Le puntate seguiranno il suo percorso attraverso una Francia spezzata, ma resiliente, mentre spera di tornare a casa. Durante il suo viaggio, tuttavia, formerà dei legami che complicheranno ulteriormente il suo piano.

I personaggi coinvolti nella serie sono poi Isabelle (Clémence Poésy), Quinn (Adam Nagaitis), Genet (Anne Charrier), Fallou (Eriq Ebouaney), Sylvie (Laika Blanc Francard), Codron (Romain Levi), e Laurent (Louis Puech Scigliuzzi).

Appuntamento fissato quindi per il prossimo settembre, ma probabilmente qualcosina in più verrà svelata nel corso del Comic-Con di San Diego questa settimana.