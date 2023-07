The Walking Dead: Daryl Dixon, AMC svela la data di uscita della serie

Norman Reedus sarà il protagonista della serie The Walking Dead: Daryl Dixon, di cui AMC ha annunciato la data di uscita sugli schermi americani.

AMC ha fissato a domenica 10 settembre, su AMC e AMC+, la data di uscita della serie The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spinoff che avrà come protagonista Norman Reedus.

Il network ha inoltre condiviso online nuove foto del progetto che ritraggono alcuni dei personaggi inediti che saranno coinvolti nella storia.

La nuova avventura di Daryl

La serie The Walking Dead: Daryl Dixon seguirà il personaggio affidato a Norman Reedus dopo che si sveglia in Francia, senza ricordare come è arrivato lì, ed è impegnato nel tentativo di capire cosa gli è successo e perché.

Le puntate seguiranno il suo percorso attraverso una Francia spezzata, ma resiliente, mentre spera di tornare a casa. Durante il suo viaggio, tuttavia, formerà dei legami che complicheranno ulteriormente il suo piano.

"Basta, smetto di guardarlo!" The Walking Dead ha tirato troppo la corda?

I produttori della serie su Daryl sono Scott M. Gimple, lo showrunner David Zabel, Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath e Daniel Percival.

I personaggi coinvolti nella serie sono poi Isabelle (Clémence Poésy), Quinn (Adam Nagaitis), Genet (Anne Charrier), Fallou (Eriq Ebouaney), Sylvie (Laika Blanc Francard), Codron (Romain Levi), e Laurent (Louis Puech Scigliuzzi).

The Walking Dead: Daryl Dixon, una foto della serie

The Walking Dead: Daryl Dixon, delle suore in una foto della serie

The Walking Dead: Daryl Dixon, il protagonista in una foto della serie

The Walking Dead: Daryl Dixon, una foto della serie

The Walking Dead: Daryl Dixon, degli zombie in una foto della serie

The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus in una foto della serie