The Walking Dead: Daryl Dixon, nuove immagini dal set ci mostrano Norman Reedus e un altro personaggio

Finalmente abbiamo nuove immagini direttamente dal set di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off incentrato sul personaggio affidato a Norman Reedus. Ancora non sappiamo moltissimo riguardo alla nuova avventura di Daryl, se non che lo stanno girando in Francia, coinvolgendo anche attori locali.

Nelle nuove immagini, condivise dal Daily Mail, possiamo dare un'occhiata a Norman Reedus al fianco di Clémence Poésy (l'attrice che aveva la parte di Fleur Delacour nei film della saga di Harry Potter). Qui li vediamo quindi molto vicini ed armati, coperti dalla testa ai piedi forse per il clima freddo del posto.

Vi ricordiamo che la Poésy interpreterà il personaggio di Isabelle in The Walking Dead: Daryl Dixon, membro di un gruppo religioso progressista che unisce le forze con Daryl in un viaggio attraverso la Francia e si ritrova ad affrontare il suo oscuro passato a Parigi. Nel cast dello spin-off è stato confermato anche Adam Nagaitis, nella serie Quinn, il proprietario di una discoteca sotterranea a Parigi chiamata Demimonde, diventato una persona di spicco dopo l'apocalisse zombie.

The Walking Dead: al via le riprese dello spinoff su Daryl Dixon, Norman Reedus svela la prima foto

The Walking Dead: Daryl Dixon sarà composto da 6 episodi e dovrebbe andare in onda su AMC entro la fine dell'anno.