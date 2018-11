The Walking Dead 9: perchè Rick é ancora vivo?

Marica Lancellotti

Alla fine The Walking Dead non ce l'ha fatta: come tutti abbiamo potuto apprendere dall'ultima puntata - qui (la nostra recensione di The Walking Dead 9x05 ) - andata in onda domenica notte su AMC, la serie tv non è proprio riuscita a uccidere Rick Grimes.

Nonostante l'addio di Andrew Lincoln e del suo protagonista fosse stato abbondantemente anticipato dai proclami del network e da una commovente lettera di Lincoln, si è deciso di tradire le attese di chi non aspettava altro che un necrologio.

Già durante la scorsa settimana molti fan avevano compreso come la notizia dell'abbandono di Andrew Lincoln fosse stata "gonfiata", per dir così: AMC ha infatti annunciato che Rick Grimes sarà protagonista di una trilogia cinematografica. Così, quando è arrivata l'ora della puntata What comes after, il dubbio che non avremmo assistito alla morte sullo schermo dell'amato personaggio era talmente forte da essersi tramutato in certezza: Rick Grimes è ancora vivo.

Con buona pace di tanti fan e del loro disappunto. Come ha dichiarato Greg Nicotero: "Stiamo ricevendo moltissime mail di gente che chiede "Perchè Rick non è morto?", vorrei quasi chiedere scusa a tutti loro ma il punto è: come uccidi un personaggio come Rick Grimes?" La showrunner Angela Kang ammette che ci sono stati parecchi ripensamenti su come concludere la parabola di Andrew Lincoln: "Posso solo dire che la decisione finale è stata dei piani alti. So bene che qualunque scelta audace può ricevere critiche e scontentare qualcuno, ma penso che la maggior parte dei fan sia in realtà sollevata dal sapere che Rick non è morto e che potrà tornare per nuove avventure, anche se non nella serie tv".

É ancora Nicotero a spiegare perchè la scelta di non far fuori il personaggio è stata anzitutto emotiva: "La decisione di Andrew di lasciare lo show è stata di carattere personale, ma lui ama The Walking Dead e Angela ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione. Ogni volta che si leggevano i copioni Andy esclamava "Accidenti, questo è lo show che amo.... E adesso devo andar via". Così ad un certo punto ho suggerito "Chi ha detto che devi proprio farlo?". Il resto è stata tutta una decisione di AMC, ma noi abbiamo lavorato perchè la sua ultima puntata fosse la migliore possibile".

Che i fan abbiano apprezzato o meno la discutibile strategia di The Walking Dead, una cosa è certa: almeno a giudicare dai primi dati sugli ascolti, è stata piuttosto inefficace. L'episodio tanto atteso ha fatto sì registrare un incremento di pubblico ma solo del 6%, ben poca cosa rispetto alle attese. Che Rick Grimes viva o muoia, insomma, a The Walking Dead servirà ben altro per risollevarsi.