The Walking Dead: Andrew Lincoln potrebbe comparire nei film collegati allo show!

Anche se siamo costretti a dire addio a Rick Grimes, Andrew Lincoln continuerà a far parte dell'universo di The Walking Dead. Il veterano della serie tv AMC ha firmato un contratto per interpretare il personaggio di Rick Grimes in una serie di film in fase di sviluppo presso la cable tv. AMC Studios Original Films ha in preparazione una serie di pellicole multiple che rivedranno in azione il personaggi di Andrew Lincoln e saranno scritte da uno degli autori di The Walking Dead, Scott Gimple.

I film proseguiranno la storia di Rick Grimes, la prima pellicola dovrebbe entrare in produzione già a inizio 2019. Questa mossa è stata annunciata dopo aver visto Rick gravemente ferito nell'ultimo episodio di The Walking Dead; i fan si preparano dunque a dirgli addio, ma in realtà pare che lo rivedranno presto in azione.

"Abbiamo grandi cose all'orizzonte, vogliamo creare una grande epica grazie all'aiuto di uno degli attori più rappresentativi della storia della televisione e una delle migliori persone mai incontrate" ha dichiarato Scott Gimple. "Questi film rappresenteranno una notevole evoluzione di ciò che stiamo facendo nello show. Stiamo cominciando a occuparci della prima parte dell'evoluzione della storia di Rick Grimes, ma ci aspetta molto altro, a cominciare da parti mai narrate del mondo di The Walking Dead che verranno esplorate e volti del passato della serie, ma ci sarà spazio anche per nuovi personaggi che ci auguriamo diventino i favoriti del pubblico. Vogliamo esplorare un nuovo terreno con storie diverse, ma che fanno parte dello stesso mondo che ha catturato la nostra immaginazione per quasi un decennio."

Leggi anche: Recensione The Walking Dead 9x04 - La penultima corsa di Rick Grimes

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!