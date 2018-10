The Walking Dead 9: Andrew Lincoln dà l'addio a Rick con una struggente lettera

Si avvicina il momento dell'uscita di scena di Rick Grimes da The Walking Dead 9. Il suo interprete, la star inglese Andrew Lincoln ha condiviso una struggente lettera d'addio al personaggio e al cast in preparazione alla sua uscita, che avverrà a breve, nel corso della nona stagione. A proposito, qui potete leggere la nostra recensione dell'ultimo episodio, The Walking Dead 9x04 - The Obliged, andato in onda questa settimana.

Andrew Lincoln ha fatto parte del cast di The Walking Dead fin dal primo episodio, mettendosi in evidenza come leader dello show, ma adesso l'attore ha deciso di abbandonare la serie tv, ambientata in Georgia, per trascorrere più tempo con la famiglia che vive in Inghilterra.

Ecco il contenuto della struggente lettera diffusa da Lincoln alla stampa, con cui l'attore prende commiato da Rick e dalla serie che gli ha dato il successo:

Grazie... Per averci seguito in questo viaggio. Per nove anni di paura, sofferenza, rabbia e orgoglio per aver reso questi 115 episodi qualcosa di importante. E per un servizio al giornalismo che va oltre i livelli civilizzati di sopportazione umana.

Per aver compreso che, nonostante la grande quantità di non morti, questa è una storia su ciò che significa essere vivi. una storia di speranza, famiglia e amicizia. Persone che non hanno niente in comune scoprono di averlo. Unite nella ricerca di umanità e di un posto da chiamare casa. Una storia che forse oggi è ancora più importante di quando abbiamo iniziato a raccontarla.

Questo è stato il ruolo più eccitante e soddisfacente della mia carriera, per un decennio è stata la più grande avventura professionale della mia vita. Questa stagione mi ha ridato le sensazioni che mi hanno fatto innamorare della serie in tutti questi anni e del verso cui ci siamo diretti quando abbiamo iniziato a girare il pilot. Ho ucciso oltre 400 zombie durante l'apocalisse. Ho perso un cavallo, ho trovato un altro cavallo. Ho perso una donna, ho mangiato un cane. Ho indossato due volte un poncho di carne. Sono sfuggito a un branco di cannibali hipster, per non menzionare il fatto che mi hanno sparato due volte, mi hanno colpito con una mazza da baseball, sono stato accoltellato tre volte, un uomo mi ha morso alla gola, e ho dovuto risuolare i miei stivali da cowboy... 12 volte.

Abbiamo iniziato come un film indie e anni dopo siamo diventati un acronimo di tre lettere (wtf?). Lungo il cammino, abbiamo avuto il piacere di incontrare appassionati di zombie in tutto il pianeta. Da Tokyo a Trinidad, le persone sono state unite dall'amore per la nostra serie tv... e per i capelli straordinariamente unti di Norman Reedus. E' stata una cavalcata selvaggia, accompagnata dal legame tra la serie e i fan, e in gran parte anche da voi della stampa. Non vedo l'ora di godermi gli articoli sulla serie tv e sui miei colleghi di Atlanta nelle prossime stagioni, ciò che hanno pianificato è incredibile.

Perciò grazie. Per tutto. per il bello, per il brutto...non ci sarebbe stampa libera senza il brutto.

Finché i nostri cammini non si incroceranno ancora, state calmi e portate con voi un machete rosso...

