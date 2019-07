The Walking Dead: la fine del fumetto non avrà conseguenze sulla serie tv!

Robert Kirkman e AMC rassicurano i fan, la fine del fumetto The Walking Dead non condizionerà il corso della serie tv.

La fine del fumetto The Walking Dead non avrà conseguenze sulla serie tv. Dopo la notizia bomba diffusa ieri, Robert Kirkman torna a parlare della sua creatura in un nuovo comunicato in cui specifica che la fine del suo fumetto non influenzerà il corso della serie in onda su AMC.

The Walking Dead: un moento dell'episodio La Tempesta

Solo ieri abbiamo appreso che quello che verrà commercializzato oggi in America sarà l'ultimo numero del fumetto The Walking Dead. L'albo 193 concluderà la saga avventurosa dei personaggi immersi in un universo post-apocalittico invaso dagli zombie. Ma cosa accadrà alla longeva serie tv ispirata al fumetto?

AMC rassicura i fan: "Questo fumetto straordinario ha creato un mondo che vive già in forme multiple, nei cuori e nelle menti di milioni di fan nel mondo e proseguirà così negli anni a venire. La fine della saga a fumetti non influenzerà la serie tv".

Anche Robert Kirkman, autore del fumetto e della serie da esso tratta, interviene a specificare che la serie The Walking Dead proseguirà il proprio cammino in maniera indipendente: "Odio quando accade. Da fan, odio quando capisco di assistere al terzo atto di un film, odio pensare che la storia stia per concludersi. Odio quando sento che uno show o un libro stanno per finire. Alcuni dei migliori episodi de Il trono di spade sono quelli strutturati in modo talmente perfetto da impedire al cervello di capire se sei al quindicesimo minuto o al cinquantesimo, e quando la fine arriva ti sorprende. Amo i film lunghi per questo motivo. Perdi il senso del tempo, vieni catturato dalla storia, non riesci a credere che stia per finire. Tutto ciò che ho creato l'ho fatto sperando che il pubblico percepisse questa sorpresa. Credo che per lo più abbia funzionato".

Tra qualche settimana, Robert Kirkman sarà ospite del San Diego Comic-Con 2019 e interverrà in due panel in cui spiegherà la scelta di concludere il suo fumetto e il futuro della serie tv.