The Vampire Diaries: la creatrice parla di una possibile continuazione dello show

The Vampire Diaries è andato in onda per otto stagioni su The CW tra il 2009 e il 2017. Basata sugli omonimi libri di L.J. Smith, la serie soprannaturale per ragazzi è stata adattata al piccolo schermo da Julie Plec e Kevin Williamson ed è presto diventata una delle serie televisive più popolari di tutti i tempi.

La co-creatrice Julie Plec ha rivelato di avere altre idee per mantenere vivo l'universo di Mystic Falls. The Vampire Diaries si è evoluto in un franchise, generando due spin-off, The Originals e Legacies. Interpretato da Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder, The Vampire Diaries ha chiuso i conti con il finale "I Was Feeling Epic", ma la Plec ha rivelato in una nuova intervista a The Hollywood Reporter che l'universo della serie potrebbe continuare con un film.

Dopo diverse stagioni di triangoli amorosi, drammi, morti, doppelgänger e tradimenti, il finale di The Vampire Diaries ha chiuso tutte le questioni in sospeso per i fratelli Salvatore, Elena, Caroline, Bonnie e il resto dei personaggi, anche se alcuni momenti hanno lasciato i fan sconvolti.

Come potrebbe continuare l'universo di The Vampire Diaries?

Parlando della possibilità di un film, la Plec ha rivelato che il reboot di Twilight ha riavviato le conversazioni. "Sapete, io e Paul Wesley ci siamo letteralmente scritti due giorni fa perché ha visto la notizia dello show animato di Twilight e mi ha chiesto: 'Perché non lo facciamo?' E io ho risposto: 'Bella domanda. Dovremmo farlo'".

La showrunner ha continuato: "Ci sono così tante opportunità di mantenere vivo questo mondo e di far proseguire questo franchise. Per me, si tratta solo dell'idea giusta e del momento giusto, sono sempre in gioco. Leslie Morgenstein ha iniziato a parlare di un film di Vampire Diaries nella seconda stagione, quindi sono sicura che è qualcosa che continua a perseguire in silenzio".

La Plec ha poi spiegato: "Abbiamo parlato di tutti i tipi di modi possibili per rivisitare parti della storia che amiamo o per raccontare una nuova versione. So che queste conversazioni sono sempre in corso. Personalmente so che c'è una storia che vorrei raccontare, quindi vedremo".

La Plec ha poi spiegato cosa potrebbe rappresentare un ostacolo per un altro progetto di TVD: il cuore stesso dello show, i vampiri. "La parte difficile di una storia di vampiri è che il tuo personaggio non dovrebbe invecchiare, giusto? Quindi rende tutto più complicato, e inoltre il 90% di loro è morto prima della fine dello show, quindi questo rende l'idea di un sequel o di un prequel molto complicata", ha notato Plec.