Twilight tornerà sugli schermi: Netflix ordina la serie animata

La saga di Twilight avrà un nuovo adattamento, questa volta destinato al piccolo schermo: Netflix ha infatti ordinato la produzione della serie animata ispirata ai romanzi scritti da Stephenie Meyer.

La scrittrice sarà coinvolta anche come produttrice del progetto che verrà realizzato da Lionsgate Television, già nel team che ha condotto al successo i film con star Robert Pattinson e Kristen Stewart.

La storia alla base dello show

Rispetto ai quattro lungometraggi che sono arrivati nel cinema dal 2008, il nuovo progetto seguirà gli eventi dal punto di vista di Edward Cullen. Il romanzo che servirà come fonte di ispirazione per le puntate è infatti Midnight Sun, scritto da Stephenie Meyer e rimasto inedito fino al 2020. L'autrice aveva aiutato proprio Robert Pattinson a interpretare nel migliore dei modi il vampiro facendogli leggere in anteprima parti del manoscritto.

Edward e Bella nei film

Al centro del racconto ci sarà quindi l'incontro tra l'umana Bella Swan e la famiglia Cullen, composta da vampiri che hanno deciso di non uccidere gli esseri umani nonostante il loro bisogno di sangue. L'amore tra la ragazza ed Edward darà il via a una serie di problemi e pericoli che coinvolgono anche licantropi e altri vampiri.

Il team al lavoro sullo show

Sinead Daly (Tell Me Lies) scriverà e produrrà l'adattamento del romanzo. Meyer sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Meghan Hibbett, Wyck Godfrey e Marty Bowen di Temple Hill Entertainment, Erik Feig e Samie Kim Falvey per Picturestart.

Nel mese di marzo, Michael Burns di Lionsgate, aveva anticipato che era in fase di sviluppo la serie animata, sostenendo che erano consapevoli del fatto che ci sarebbe stato molto interesse nei confronti del progetto. Ad aggiudicarsi la serie è stata quindi Netflix.