The Vampire Diaries: è morta L. J. Smith, l'autrice dei libri da cui è tratta la serie tv

All'età di 66 anni si spegne una delle scrittrici di urban-fantasy più famose del nostro tempo. L. J. Smith è stata autrice di The Vampire Diaries, The Secret Circle e molti altri romanzi

Il mondo della letteratura contemporanea ha detto addio a una delle autrici più prolifiche e di talento. Lisa Jane Smith, da tutti conosciuta come L. J. Smith, è morta all'età di 66 anni in un ospedale di Walnut in California dopo una lunga malattia. Di professione era scrittrice di saghe urban fantasy e dalla sua penna sono nate le avventure romantiche di Elena Gilbert in The Vampire Diaries, che è diventata poi una celebre serie tv in onda in America dal 2009 al 2017.

Lisa Jane Smith, la scrittrice che ha cambiato l'urban fantasy prima di Twilight

La notizia della sua morte, avvenuta l'8 marzo scorso, è stata diffusa dalla sua compagna e dalla sorella Judy tramite il New York Times, dichiarando che Lisa Jane Smith ha sopportato per un decennio gli effetti di una rara malattia autoimmune. Conosciuta non solo in America ma anche nel nostro Paese, i fan la ricordano per la saga di The Vampire Diaries ma anche per The Secret Circle (diventata una serie tv che, però, non ha trovato il favore del pubblico), Dark Vision, La Setta dei vampiri e Il gioco proibito, ognuno di loro pubblicati in italiano grazie alla Newton Compton editori.

Una carriera in ascesa per la talentuosa scrittrice. Nata a Fort Lauderdale il 4 settembre 1958, inizia a scrivere al liceo il primo romanzo che viene pubblicato solo nel 1987 negli Usa. Le trilogie de "Il gioco proibito" e "Dark visions" risalgono al periodo degli anni Novanta, così come gran parte delle saghe.

Un manifesto di The Vampire Diaries

La svolta arriva nel 1990 quando Elise Donner di Alloy Entertainment, in cerca di una una versione young adult con tematiche soprannaturali, scritturò Lisa Jane Smith per scrivere The Vampire Diaries. La storia del triangolo amoroso tra Elena, Damon e Stefan ha conquistato il pubblico, vendendo oltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel mondo, con traduzioni in più di 30 paesi.

Per oltre un decennio è rimasta inattiva a causa di diversi problemi familiari. Il cognato, ad esempio, si è ammalato di melanoma, scoperto al quarto stadio, e la madre è morta di cancro ai polmoni. Durante il suo periodo di inattività, però, i libri hanno avuto un'impennata di popolarità grazie al successo di tanti "cloni" che hanno vissuto però alla sua ombra.

La sua casa editrice, però, ha licenziato la scrittrice nel 2014 a causa di divergenze creative e la saga di The Vampire Diaries è tornata in libreria ma scritta da diversi ghostwriter.

La sua compagna, Julie Divola, avvocata tributarista di San Francisco, ha dichiarato che Smith si è dedicata alla fanfiction dopo essere rimasta "molto ferita e indignata" per essere stata sostituita da un ghostwriter.