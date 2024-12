The Vampire Diaries: la foto della reunion a sorpresa tra Nina Dobrev, Candice King e Kat Graham

Nina Dobrev, Candice King e Kat Graham ci riportano a Mystic Falls per un breve magico momento. Le tre attrici che hanno interpretato rispettivamente Elena Gilbert, Caroline Forbes e Bonnie Bennett nel dramma soprannaturale di successo sui vampiri, The Vampire Diaries, si sono riunite questo fine settimana per partecipare alla convention I Was Feeling Festive 2 in Georgia.

Le tre beniamine dello show hanno postato un video in collab su Instagram, sulle note della canzone dei Simple Plan "I'm Just a Kid", per un ritorno nostalgico al passato. Nel video, le tre stelle ricreano una foto risalente alle prime riprese di The Vampire Diaries. La didascalia recita: "Siamo ancora delle ragazzine".

Oltre a Nina Dobrev, Candice King e Kat Graham, alla convention erano presenti anche altre star dello show, tra cui i fratelli vampiri Wesley e Somerhalder, Michael Malarkey (Enzo), Arielle Kebbel (Lexi) e Zach Roerig (Matt).

Uno show longevo: in arrivo un film?

The Vampire Diaries ha debuttato per la prima volta sul piccolo schermo il 10 settembre 2009 negli Stati Uniti sul canale statunitense The CW e in Italia il 3 febbraio 2010 su Mya di Mediaset Premium. La serie è terminata ufficialmente nel 2017.

Interpretato anche da Paul Wesley e Ian Somerhalder, The Vampire Diaries era incentrato sul triangolo amoroso tra l'adolescente Elena e due attraenti fratelli vampiri, Stefan Salvatore (Wesley) e Damon Salvatore (Somerhalder). Un susseguirsi di pericoli e disastri trascinano Elena e i suoi amici nel mondo soprannaturale di Mystic Falls, in Virginia, pieno di vampiri, streghe, lupi mannari e altre creature soprannaturali.

Dopo la sua fine, The Vampire Diaries si è evoluto in un franchise, generando due spin-off, The Originals e Legacies. Recentemente la co-creatrice Julie Plec ha rivelato di avere altre idee per mantenere vivo l'universo di Mystic Falls, forse con un film conclusivo. Parlando della possibilità di un film, la Plec ha rivelato che il reboot di Twilight ha riavviato le conversazioni. "Sapete, io e Paul Wesley ci siamo letteralmente scritti due giorni fa perché ha visto la notizia dello show animato di Twilight e mi ha chiesto: 'Perché non lo facciamo?' E io ho risposto: 'Bella domanda. Dovremmo farlo'".

Una foto promozionale del trio protagonista della serie The Vampire Diaries

La showrunner ha continuato: "Ci sono così tante opportunità di mantenere vivo questo mondo e di far proseguire questo franchise. Per me, si tratta solo dell'idea giusta e del momento giusto, sono sempre in gioco. Leslie Morgenstein ha iniziato a parlare di un film di Vampire Diaries nella seconda stagione, quindi sono sicura che è qualcosa che continua a perseguire in silenzio. Personalmente so che c'è una storia che vorrei raccontare, quindi vedremo".