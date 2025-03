The Vampire Diaries: Paul Wesley ammette che una coppia non aveva alcun senso

Paul Wesley e Ian Somerhalder hanno parlato della serie The Vampire Diaries, svelando quale parte della storia non hanno particolarmente apprezzato.

Paul Wesley ha rivelato di essere convinto che una coppia al centro della storia di The Vampire Diaries non avesse molto senso, nonostante fosse accolta in modo piuttosto positivo dai fan della serie.

L'attore ha infatti partecipato a un episodio di Hot Ones Versus insieme all'amico e collega Ian Somerhalder, rispondendo anche ad alcune domande 'scomode'.

L'ammissione di Paul Wesley

Nella serie The Vampire Diaries l'attore Paul Wesley aveva la parte di Stefan Salvatore. Quando Ian Somerhalder ha chiesto se fosse convinto ci fosse una storia che non avrebbe mai dovuto essere realizzata ha ammesso senza problemi: "Dopo che Nina ha lasciato lo show, hanno pensato: 'Dobbiamo far fare coppia a Stefan con qualche partner dal punto di vista romantico. E poi Stefan e Caroline sono finiti per avere un matrimonio e sposarsi, giusto?".

Wesley ha quindi fatto capire che non gli sembrava una relazione logica e giustificata all'interno della storia. Somerhalder, che nello show aveva la parte di Damon, è d'accordo e ha definito il legame come 'forzato'.

Le storie d'amore raccontate nello show

I due fratelli Salvatore erano infatti entrambi legati a Elena, la protagonista interpretata da Nina Dobrev. Il triangolo sentimentale ha alimentato la storia di The Vampire Diaries per numerose stagioni. Nella sesta stagione, tuttavia, l'attrice ha abbandonato lo show, costringendo gli autori a proseguire il racconto senza poter usare la giovane nel racconto proposto negli episodi.

I fan della serie si sono a lungo divisi sostenendo che Caroline, parte affidata a Candice King, avrebbe dovuto fare coppia con il vampiro Klaus (Joseph Morgan) o con il licantropo Tyler (Michael Trevino).