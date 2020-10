The Vampire Diaries: Ian Somerhalder rivela il bacio peggiore dato sul set

Ian Somerhalder, iconico vampiro Damon Salvatore in The Vampire Diaries, ha rivelato qual è stato il peggior bacio di tutta la sua carriera, dato ad un collega maschio molto amato dai fan.

The Vampire Diaries, serie targata CW, è stata un grande successo per otto stagioni e, nonostante sia terminata nel 2017, Ian Somerhalder viene ancora ricordato per il suo ruolo di Damon Salvatore ed è proprio in relazione a quel periodo che l'attore ricorda il bacio peggiore dato sul set a Chris Wood.

The Vampire Diaries: Ian Somerhalder nell'episodio Home, finale della quinta stagione

Come riportato dal sito Showbiz CheatSheet, Ian Somerhalder ha partecipato nel 2019 alla serie Youtube di Elle, intitolata Thirst Trap, durante la quale ha parlato di The Vampire Diaries e ha rivelato qual è stato il bacio peggiore che ricorda in tutta la sua carriera. La star ha svelato che il bacio dato al collega Chris Wood è stato sicuramente il peggiore: "Stavamo girando una finta scena per un panel del Comic-Con, io e Chris Wood, che interpretava Kai nella serie, ci siamo baciati sotto la pioggia per imitare il famoso bacio tra Damon e Elena. Penso che baciare Kai sia probabilmente la parte peggiore della mia carriera"

The Vampire Diaries: Chris Wood nella puntata Woke Up With a Monster

Dopo aver parlato del suo bacio peggiore, Ian Somerhalder ha poi illustrato la regola per essere un buon partner nella scena di un bacio, mangiare sempre cose non puzzolenti: "Per mangiare salmone e broccoli si può aspettare. Quando sei così vicina a una persona e ha mangiato broccoli, aglio, cipolla etc. diventa tutto piuttosto difficile."

The Vampire Diaries è andata in onda dal 2009 al 2017, creata da Julie Plec e Kevin Williamson con Ian Somerhalder, Paul Wesley e Nina Dobrev. La trama segue le vicende dei due fratelli Salvatore, Stefan e Damon, due vampiri che sono destinati ad amare la stessa donna fin da quando erano mortali 145 anni fa.