The Undoing, Hugh Grant: "È un sollievo non dover fingere di essere un bravo ragazzo"

Hugh Grant ha commentato la candidatura come miglior attore per il ruolo in The Undoing rivelando che è un sollievo non dover fingere di essere un bravo ragazzo.

Tra le rivelazioni televisive dell'anno, The Undoing ha fatto a lungo discutere gli spettatori ed è ora forte di quattro candidature ai Golden Globe 2021. Una di queste spetta a Hugh Grant, protagonista maschile della storia a fianco di Nicole Kidman. Il divo inglese ha commentato con ironia il successo nel ruolo ammettendo che per lui è stato un sollievo non dover fingere di essere un bravo ragazzo.

The Undoing: Nicole Kidman, Hugh Grant in una scena

Questa, per Hugh Grant, è la sesta candidatura ai Golden Globe. L'attore ha vinto la statuetta 26 anni per Quattro matrimoni e un funerale, ma oggi è ben felice di non dover più interpretare il bravo ragazzo nelle commedie romantiche. Parlando all'Hollywood Reporter, Grant ha confessato di divertirsi molto di più a interpretare i cattivi:

"Non direi mai nulla di negativo sulle mie commedie romantiche, perché le adoro. E i miei figli mangiano grazie a loro. Ma è un sollievo non dover fingere di essere un bravo ragazzo. E, naturalmente, è più divertente: gli attori adorano interpretare i cattivi. E il pubblico risponde sempre meglio al cattivo. Le ragioni di ciò sono molto profonde".

Hugh Grant: "Sono troppo brutto e vecchio per interpretare ancora commedie romantiche"

Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, la cerimonia dei Golden Globes si terrà unicamente in forma virtuale, il che rattrista molto Hugh Grant, che si confessa un fan dell'evento:

"Per me è una tragedia perché adoro la notte dei Golden Globe, e anche mia moglie adora l'esperienza. Voliamo da Londra a Los Angeles dopo aver lasciato i bambini con sua madre. Alloggiamo in un elegante hotel. E dormiamo! E così è una tragedia. Non so come andrà a finire. Il giorno della cerimonia sarò in Turchia, non so che ora della notte sarà in Turchia. Mi alzerò, indosserò il mio smoking e farò una faccia compiaciuta quando qualcun altro vincerà".