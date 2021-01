The Undoing – Le verità non dette, Nicole Kidman: "Ha avuto un impatto disturbante sulla mia personalità"

Nella chiacchierata miniserie HBO The Undoing, Nicole Kidman interpreta una donna il cui marito è sotto processo per omicidio, ma il ruolo avrebbe avuto un impatto disturbante sull'attrice.

Nicole Kidman ama immergersi completamente nei personaggi che interpreta ma il ruolo della psicanalista Grace Fraser nella miniserie HBO The Undoing è risultato tanto faticoso da avere un impatto disturbante sulla personalità dell'attrice.

Nicole Kidman, 53 anni, ha ammesso che interpretare Grace è stato tutt'altro che indolore.

"All'improvviso mi sono trovata, in quel posto. C'era una sorta di inquietudine nella mia personalità, mi sentivo a disagio, costretta" ha spiegato l'attrice durante il podcast WTF With Marc Maron.

"Mi sono ammalata sul serio durante le riprese. Penso che questa sia una cosa importante che accade agli attori. Sono stata k.o. per una settimana, perché il tuo sistema immunitario non conosce la differenza tra verità e finzione quando interprete ruoli che ti prosciugano fino a questo punto."

Qui trovate la recensione di The Undoing - Le verità non dette. Durante la lavorazione della serie drammatica, la Kidman ha ammesso di aver cercato di separare il lavoro dalla famiglia, ma di non essere riuscita a trovare una tecnica per dire al corpo e al cervello che si trattava di recitazione:

"Non ho imparato a ripulire la mia mente. Per me non funziona. Torno a casa e non dormo bene, non sto bene... È così inquietante per me".

Per fortuna, il marito dell'attrice, il cantante Keith Urban, e le figlie Sunday, 12 anni, e Faith, nove, si sono trasferiti a New York durante le riprese di The Undoing per starle vicino:

"Devi concederti qualche risata quando fai cose del genere. Altrimenti, è semplicemente troppo straziante. Lavoro in un luogo interiore così cupo, a volte è molto faticoso. Per fortuna la mia famiglia era con me, anche solo avere le mie bambine e Keith e cenare con loro mi riporta immediatamente alla realtà immediata. All'improvviso i confini vengono ristabiliti, Keith mi fornisce un enorme supporto e io mi auguro di fare lo stesso quando lui è in tour, è il vantaggio di avere una famiglia unita".