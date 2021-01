The Undoing - Le verità non dette: da stasera su Sky Atlantic la serie tv con Nicole Kidman e Hugh Grant

Debutta stasera su Sky Atlantic, ed è già completamente disponibile on demand su SKY e in streaming su NOW TV, The Undoing - Le verità non dette, con Nicole Kidman e Hugh Grant.

Arriva stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, The Undoing - Le verità non dette, la miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant protagonisti, che farà compagnia al pubblico della rete per altri due venerdì.

Il family drama, uno dei prodotti più attesi della stagione, ha debuttato stamattina alle 6:00 on demand su Sky e in streaming su NOW TV, dove è presente con tutti gli episodi. Il 9 e il 10 gennaio, inoltre, Sky Atlantic +1 (canale 111) diventa Sky Atlantic Maratone, con una programmazione interamente dedicata alla serie.

Ambientata nell'esclusivo Upper East Side di Manhattan, The Undoing - Le verità non dette (di cui potete leggere qui la nostra recensione) è un appassionante family drama con atmosfere da thriller psicologico che ha conquistato anche la critica internazionale.

Tratta dal romanzo di Jean Hanff Korelitz You Should Have Known (caso letterario del 2014, dal 19 gennaio in libreria grazie a PIEMME in un'edizione tie-in col nuovo titolo The Undoing - Le verità non dette), è una storia sulle bugie che raccontiamo a noi stessi, quando scegliamo - più o meno inconsciamente - di chiudere gli occhi pur di non vedere la verità che abbiamo davanti.

The Undoing: una foto di scena

Creata da David E. Kelley - già dietro al successo di Ally McBeal e Big Little Lies, che gli è valso un Emmy Award - e diretta dalla regista premio Oscar Susanne Bier, The Undoing - Le verità non dette racconta di Grace Fraser (Nicole Kidman), una terapista newyorkese di successo, e di suo marito Jonathan Fraser (Hugh Grant), stimato oncologo pediatrico. Grace e Jonathan vivono la vita che hanno sempre sognato, fino a quando un violento omicidio e delle inquietanti rivelazioni sconvolgeranno il loro destino e il peso di verità non dette scaverà delle crepe profonde nella loro storia.

La serie vanta un cast in cui, accanto a Kidman e Grant, spiccano Donald Sutherland (Hunger Games, Ella & John - The Leisure Seeker), Édgar Ramírez (American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, Joy), Noah Jupe (Honey Boy, Le Mans '66 - La grande sfida) e Matilda De Angelis (Veloce come il vento, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose), che interpreterà Elena Alves. Un ruolo assolutamente centrale ai fini dello svolgimento della trama per la giovane attrice italiana, quello di una giovane artista che entra nella cerchia di amicizie di Grace mentre quest'ultima pianifica una raccolta fondi per la prestigiosa scuola frequentata dai loro figli.

The Undoing: Nicole Kidman e Matilda De Angelis si baciano in una scena

Grace Fraser conduce una vita praticamente perfetta a Manhattan. Psicoterapeuta affermata, abita in una bella casa e ha una splendida famiglia composta dal marito Jonathan e Henry (Noah Jupe), il figlio dodicenne che frequenta una scuola privata d'élite nell'Upper East Side. Ma all'improvviso un abisso si apre nella vita della donna: una morte violenta, un marito che scompare nel nulla. Messa di fronte a una catena di terribili rivelazioni, Grace capisce che potrebbe non conoscere affatto il marito. Lei, che solitamente consiglia alle donne di ascoltare l'istinto anche quando dice cose che non si vogliono sentire, si rende conto che potrebbe non aver dato ascolto ai suoi stessi consigli.