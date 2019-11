The Suicide Squad, Taika Waititi ha già girato le sue scene del film

The Suicide Squad, Taika Waititi ha già terminato le riprese delle sue scene nel film targato DC diretto dal collega James Gunn, ed è lo stesso regista a comunicarcelo via social media.

Come segnala il sito Comicbook, durante una sorta di Q&A sul suo Instagram - via Instagram Stories - James Gunn ha risposto ad alcune domande sulla produzione di The Suicide Squad, il reboot/sequel della pellicola del 2016 diretta da David Ayer che portò a casa persino un premio Oscar, ma che fu ricevuta aspramente dalla critica.

E, a quanto pare, le informazioni più rilevanti sul film in uscita nel 2021 riguarderebbero Margot Robbie e Taika Waititi: la prima avrebbe infatti ancora parecchie scene da girare, mentre il secondo... Ha già finito.

"Quando arriverà Taika sul set di The Suicide Squad?" ha chiesto un follower di Gunn, a cui è stato risposto, molto semplicemente: "Taika Waititi ha già filmato tutte le sue scene in The Suicide Squad".

Considerando i numerosi impegni di Waititi, al momento già sul set del suo nuovo film da regista, Next Goal Wins, e con l'Award Season sempre più vicina (verso la quale il suo JoJo Rabbit sembrerebbe lanciatissimo), non stupisce che le sue parti siano già state girate, quali che fossero (aleggia ancora il più fitto mistero sul suo ruolo nel film).