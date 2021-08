The Suicide Squad: Missione Suicida, il divertente poster di King Shark ironizza sul film King Richard

King Shark è il protagonista di un divertente poster di The Suicide Squad: Missione Suicida che ironizza su King Richard, il film con Will Smith.

The Suicide Squad: Missione Suicida è arrivato nelle sale di tutto il mondo e il profilo ufficiale Twitter del film ha condiviso un esilarante poster che ironizza su King Richard, sostituendo Will Smith ovviamente con King Shark.

L'esilarante immagine ritrae il personaggio che nella versione originale ha la voce di Sylvester Stallone ed è accompagnata dalla didascalia "Da un Re all'altro".

Il poster di The Suicide Squad - Missione Suicida dedicato al già amatissimo King Shark riporta inoltre la battuta "Non Nom. Hand (Mano)". La locandina ironica ispirata al film Una famiglia vincente - King Richard, in cui Will Smith interpreta il padre di Venus e Serena Williams, riporta inoltre la frase "Gli amici non lasciano che gli amici mangino i loro amici".

Nel film diretto da James Gunn non è presente Deadshot, che nell'avventura diretta da David Ayer, era invece interpretato da Smith, comunque omaggiato con questo ironico contenuto.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.