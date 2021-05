The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn: "Starro non sarà l'unico villain"

The Suicide Squad: Missione Suicida avrà più di un villain e a confermarlo è stato il regista James Gunn parlando della presenza nel film di Starro.

Il progetto tratto dai fumetti della DC arriverà nelle sale americane e su HBO Max a partire dal 6 agosto ed è uno dei titoli più attesi di questa stagione cinematografica.

The Suicide Squad - Missione Suicida: Daniela Melchior, Idris Elba, Margot Robbie e David Dastmalchian in una scena tratta dal trailer

James Gunn, intervistato da Den of Geek, ha anticipato che nella storia di The Suicide Squad - Missione Suicida non sarà coinvolto solo Starro, il gigantesco mostro-stella marina che ha il potere di controllare la mente e ha a disposizione delle creature per attaccare i suoi nemici. Il regista ha spiegato: "Funziona davvero bene come villain di questo film, come uno dei nemici in realtà".

Gunn non ha però rivelato l'identità di quale personaggio della DC dovrà fare i conti con l'improbabile team e ha sottolineato: "Potremo inoltre scoprire la storia di Starro. Potremo conoscere qualche dettaglio di quel personaggio e non è una figura unidimensionale".

Il filmmaker ha inoltre aggiunto che Starro è uno dei suoi villain preferiti fin da quando era ragazzino, nonostante abbia delle caratteristiche ridicole che si adattano bene al film: "Penso che sia perfetto, rappresenta bene questo film: è ridicolo ed è inoltre terrificante e serio al tempo stesso".

Il progetto tratto dai fumetti della DC arriverà nelle sale di tutto il mondo in estate e ha già dato vita alla serie spinoff Peacemaker, con star l'attore John Cena.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast del lungometraggio, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.