The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn: "Moriranno quasi tutti"

James Gunn ha rivelato che i protagonisti di The Suicide Squad: Missione Suicida potrebbero non rimanere tutti in vita.

The Suicide Squad: Missione Suicida può contare su un cast stellare e James Gunn ha svelato che molti dei personaggi moriranno durante l'avventura portata sul grande schermo.

Il regista ha condiviso l'interessante dettaglio rispondendo alle domande poste dai fan su Instagram che, come prevedibile, riguardavano nella maggior parte dei casi l'atteso film della DC.

James Gunn ha ricevuto una domanda in cui gli si chiedeva quanti personaggi moriranno in The Suicide Squad - Missione Suicida, rispondendo semplicemente "Quasi tutti loro".

Il film sarà vietato ai minori a causa delle scene di violenza, il linguaggio esplicito, alcuni riferimenti di tipo sessuale, scene in cui vengono assunte sostanze stupefacenti e la presenza di nudità in alcuni momenti della storia.

Il progetto tratto dai fumetti della DC arriverà nelle sale di tutto il mondo in estate e ha già dato vita alla serie spinoff Peacemaker, con star l'attore John Cena.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast del lungometraggio, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.