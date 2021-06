The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn svela che Bloodsport ha provato a uccidere Superman

The Suicide Squad: Missione Suicida parlerà di Superman, ma l'eroe non sembra apparirà nel film, come sembrano confermare le risposte di James Gunn alle domande che i fan gli hanno posto via Twitter.

A chi gli chiedeva se il supereroe sarebbe stato coinvolto nel film, il regista ha infatti rivelato: "Bloodsport è in carcere per averlo colpito con un proiettile fatto di kryptonite".

James Gunn ha successivamente rassicurato i fan di Superman, recentemente interpretato da Henry Cavill nei film tratti dai fumetti della DC, dichiarando: "Bloodsport l'ha spedito in rianimazione, ma non è riuscito a ucciderlo".

L'interazione ha preso il via quando, in occasione del Superman Day, il filmmaker ha condiviso alcune copertine dei fumetti in cui Clark Kent è ritratto in situazioni discutibili e molto criticabili. Gunn ha successivamente risposto ai fan svelando il dettaglio della storia di Bloodsport che, tra le pagine, era stato descritto come un uomo con disturbi ossessivi che si ritrova coinvolto nei piani di Lex Luthor di uccidere la sua nemesi.

Non è chiaro se nel film The Suicide Squad - Missione Suicida in arrivo in estate il personaggio interpretato da Idris Elba parlerà apertamente del suo tentativo di sconfiggere l'eroe.

Il progetto tratto dai fumetti della DC arriverà nelle sale di tutto il mondo in estate e ha già dato vita alla serie spinoff Peacemaker, con star l'attore John Cena.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.